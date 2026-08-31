Inversión de US$ 20 millones y ampliación: así quedó el Aeropuerto de San Rafael

El Aeropuerto de San Rafael abrió este lunes una nueva etapa de su proceso de modernización con la habilitación de la primera parte de la nueva terminal de pasajeros. Detrás de la inauguración hay una obra que implicó ampliar la infraestructura existente, sumar nuevos servicios y reorganizar los espacios para aumentar la capacidad operativa, en un proyecto que todavía no está terminado y demandó una inversión de US$ 20 millones.

De ese desembolso hecho por Aeropuertos Argentina, unos US$ 15 millones ya fueron ejecutados. La primera etapa incorporó más de 1.790 metros cuadrados de superficie, entre áreas cubiertas y semicubiertas, y permitirá que el aeropuerto pueda procesar dos Boeing 737 de manera simultánea, con un arribo y una partida.

La nueva infraestructura se suma a las obras realizadas sobre el lado operativo del aeropuerto. En 2023 se inauguraron la nueva pista, la plataforma y la calle de rodaje, trabajos que demandaron otros US$ 23 millones. De esta manera, el proceso de modernización acumula una inversión de al menos US$ 38 millones ya ejecutada entre ambas etapas.

La apuesta está vinculada a una demanda que también viene mostrando crecimiento. Según los datos difundidos durante la inauguración, el aeropuerto movilizó 51.111 pasajeros durante 2025 y registró un incremento del 3% durante el primer semestre de 2026, cuando alcanzó los 22.561 pasajeros frente al mismo período del año anterior. Actualmente cuenta con un vuelo diario de Aerolíneas Argentinas que conecta San Rafael con Buenos Aires.

En el acto de inauguración realizado hoy en el aeropuerto, participaron el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian; el intendente de San Rafael, Omar Félix y representantes de la Cámara de Comercio y Turismo de la región y la provincia.

Durante el acto, Ketchibachian destacó: “Es un orgullo estar cumpliendo el objetivo que nos pusimos en 2023 cuando inauguramos la pista. Habilitar hoy esta primera etapa de la nueva terminal permitirá brindar mayor confort y servicios a los usuarios a la vez que se potencia el crecimiento del turismo y de la economía de la provincia y la región. Nuestro compromiso es hacia una conectividad aérea en constante desarrollo con obras como esta, que da cuenta de nuestro trabajo”.

Una obra pensada en dos etapas

La transformación de la terminal fue diseñada para evitar que el aeropuerto tuviera que detener sus operaciones durante la construcción. Por eso, el proyecto se dividió en dos fases. La primera, que quedó habilitada este lunes, permite que los pasajeros comiencen a utilizar las nuevas instalaciones mientras continúa la segunda etapa. Esta última contempla la transformación del edificio existente y la consolidación definitiva de la terminal.

Uno de los puntos centrales de la estrategia fue la construcción de un check-in provisorio de 120 m². Se trata de una estructura desmontable que permitirá mantener las operaciones comerciales mientras avanza la construcción del área definitiva de check-in. La primera etapa también incorporó un edificio técnico independiente de aproximadamente 360 m², destinado a concentrar instalaciones necesarias para el funcionamiento actual y futuro del aeropuerto.

Nuevos servicios para San Rafael

En total, la primera fase incorporó más de 1.790 m², distribuidos entre distintos sectores de atención, operación y servicios. La mayor superficie corresponde a 1.200 m² cubiertos destinados a áreas de atención y servicios para pasajeros. A esto se suman los 120 m² del check-in provisorio, 112 m² de oficinas operativas provisorias, 360 m² del nuevo edificio técnico y otros 380 m² semicubiertos correspondientes a galerías de circulación y al patio operativo de equipajes.

El cambio también se refleja en los servicios que estarán disponibles desde la apertura. El proyecto suma un nuevo hall público para partidas y arribos, grupos sanitarios, un sector gastronómico y un puesto de inspección de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. También entra en funcionamiento un edificio de check-in provisorio de 120 m², con cuatro posiciones de atención, además de nuevas oficinas operativas, una sala de embarque con sanitarios propios y una sala de retiro de equipajes equipada con un sistema de carrusel. A esto se agregan galerías semicubiertas y un patio operativo destinado al movimiento de equipajes.

La cronología del aeropuerto

La modernización del aeropuerto que se materializó este lunes lleva años de trabajo y esconde también internas políticas en el medio. El proceso tuvo un primer capítulo vinculado directamente con la infraestructura necesaria para las operaciones aéreas. En 2021, el entonces intendente Emir Félix y el diputado nacional Omar Félix comenzaron a gestionar en Buenos Aires los fondos necesarios para una reforma integral del aeropuerto.

En 2022 se licitó la primera fase de las obras y, en febrero de 2023, comenzaron los trabajos sobre la pista, que incluyeron su ampliación y repavimentación, además del reacondicionamiento del sistema de balizamiento. Ese primer tramo llegó a su punto culminante en abril de ese año, cuando fue inaugurada la nueva pista. La intervención también incluyó la plataforma y la calle de rodaje y representó una inversión de US$ 23 millones.

La construcción de la terminal atravesó, sin embargo, un período de fuerte incertidumbre. A finales de 2023, los trabajos sufrieron un freno total que se extendió durante 13 meses. El parate obligó a la dirigencia local a volver a gestionar los recursos necesarios ante el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) y Aeropuertos Argentina, con el objetivo de destrabar el financiamiento y evitar que la obra quedara abandonada.

Finalmente, la construcción pudo retomarse y avanzar hasta la habilitación de esta primera etapa. El resultado es una terminal que todavía se encuentra en proceso de transformación, pero que ya permite ampliar la capacidad y mejorar las condiciones de atención de los pasajeros.