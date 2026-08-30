Los departamentos "ganadores" y los "perdedores" en el reparto de los Fondos del Resarcimiento

Dentro del shock de obras que prepara la Provincia, algunos municipios se verán beneficiados por la cantidad de proyectos que se realizarán en sus departamentos, lo que movilizará económicamente sus territorios, mientras que otros no recibieron ninguna obra de las asignadas hasta el momento.

Desde el Gobierno provincial ya han confirmado 57 proyectos con fondos asignados ( los turísticos se encuentran unificados con una asignación ), los cuales se encuentran en diferentes etapas de ejecución, que van desde la licitación hasta su finalización. Algunos demandarán plazos de ejecución mucho más extensos, mientras que otros se concluirán en un período más acotado.

Muchas de las obras que se realizan no estarán emplazadas en un solo departamento, sino que atraviesan varias jurisdicciones. Tal es el caso del Tren de Cercanías, que unirá Junín, San Martín, Maipú y Luján de Cuyo; o de las etapas 3 y 4 del Metrotranvía, que incluyen trazas en Godoy Cruz y Luján de Cuyo.

Los departamentos se reparten las obras del Fondo del Resarcimiento.

En algunos casos, las obras viales más importantes favorecerán la circulación en buena parte del Gran Mendoza y sus alrededores, como es el caso de la ruta provincial 22 (ex Ruta 7) y sus laterales, las rutas nacionales 40 y 143 o la doble vía Rivadavia-Junín.

Otro caso es la ruta provincial 153, que atraviesa mayormente el departamento de Santa Rosa, aunque tiene su desenlace en San Rafael, atravesando la provincia de norte a sur. La obra fue concluida hace algunos meses.

Las obras en el Acceso Este beneficiarán a varios departamentos. Prensa Gobierno

A su vez, hay algunas obras que si bien beneficiarán a varios departamentos, como es el caso de la Estación Transformadora Mendoza Norte de Lavalle o la modernización de canales de riego, tendrán su construcción restringida a un solo departamento.

Los “ganadores” en el reparto de los Fondos

Para acceder al financiamiento, los municipios debían cargar sus propuestas en un banco de proyectos junto con una serie de documentos respaldatorios para poder ejecutarlos. Los mismos fueron analizados y evaluados, para luego recibir la asignación de fondos correspondientes.

Algunos municipios ya tienen obras concluidas: en Luján, una serie de intervenciones de agua potable ya tuvieron su corte de cinta. En total, el municipio comandado por Esteban Allasino recibirá 12 obras.

Por su parte, San Carlos obtuvo el financiamiento para cinco obras hídricas, entre las cuales destaca la modernización de riego del canal matriz Valle de Uco-Sistema presurizado Paraje Altamira, con un monto de más de US$ 55 millones.

El canal Calise será modernizado con fondos del Resarcimiento. Prensa Gobierno

Otra de las comunas que sumó diversos proyectos fue San Rafael. El departamento sureño ya tiene construida la ruta 171 que une Monte Comán y Real del Padre y acumuló otras cuatro importantes obras en materia hídrica.

Obras hídricas por Mendoza

Las obras hídricas y de saneamiento fueron las más solicitadas por los departamentos, que pidieron fondos para iniciar o finalizar proyectos que ya habían sido comenzados en su momento, como las cloacas de las zonas sur y este de Maipú.

Dentro de ellas también ingresan los colectores cloacales de Godoy Cruz, Tunuyán, Tupungato y Guaymallén, además de perforaciones en el Gran Mendoza y Maipú y la esperada obra de provisión y distribución de agua potable en Tupungato, Las Heras y el barrio Los Barrancos.

A su vez, también ingresaron la ampliación y remodelación de los establecimientos depuradores General Alvear y Palmira, junto con colectoras de riego en San Martín y Junín.

Los que se quedaron sin obras

Si bien aún queda un pequeño porcentaje del Fondo para continuar asignando obras, dos municipios de Mendoza no recibieron ningún proyecto para sus departamentos.

Por un lado, La Paz se verá beneficiada por la interconexión de la Estación Transformadora El Marcado-La Dormida, pero ninguna de las obras se realizará en territorio paceño. El intendente paceño, Fernando Ubieta, reclamó una mirada más federal en el reparto de los fondos y voluntad política para acompañar a los municipios más chicos.

Desde La Paz, Ubieta pidió más federalismo en el reparto de los fondos. Prensa Gobierno

El otro gran perdedor es el departamento que iba a albergar la obra original de la que surgieron los fondos: Malargüe. Desde la comuna del sur lamentaron profundamente que ninguno de los proyectos presentados haya sido aprobado.

Incluso, mencionaron que dentro de las obras viales podría haberse contemplado la reparación de la ruta 40, un camino que será esencial para el desarrollo de la Vaca Muerta mendocina.

Sin embargo, desde la comuna señalaron que sostienen sus esfuerzos para concretar una obra muy solicitada como es el gasoducto que unirá Papagayo, en San Carlos, con la Ciudad de Malargüe.