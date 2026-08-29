Lisandro Catalán confirmó que será candidato a gobernador de Tucumán por La Libertad Avanza

El dirigente libertario Lisandro Catalán oficializó su postulación para competir por la Gobernación de Tucumán en las elecciones provinciales del 9 de mayo de 2027 . El anuncio fue realizado durante el acto partidario "Plan de gobierno", donde además presentó las principales propuestas de La Libertad Avanza para la provincia.

En el cierre de su discurso, Catalán buscó marcar el tono de su campaña con una definición contundente: " No voy a ser candidato a gobernador. Voy a ser gobernador de esta provincia" . Durante el encuentro, también expuso las medidas que pretende impulsar y que definió como un " plan de shock" .

La carrera de Catalán dentro de la administración nacional estuvo vinculada al exjefe de Gabinete Guillermo Francos . Primero fue secretario de Interior, luego vicejefe de Gabinete del Interior y finalmente llegó al cargo de ministro del Interior. Sin embargo, permaneció apenas 47 días como ministro , entre septiembre y octubre de 2025.

Había asumido con el objetivo de recomponer la confianza entre el Gobierno y los gobernadores . Su salida se produjo después de la renuncia de Francos a la Jefatura de Gabinete, en un contexto de fuertes presiones internas y un enfrentamiento con Santiago Caputo . Actualmente, Catalán es el titular de La Libertad Avanza en Tucumán y ocupa un lugar en el directorio de YPF , al igual que Francos.

Las reuniones con Karina Milei y Lule Menem

Semanas atrás, luego de que Tucumán convocara a elecciones adelantadas, Catalán se reunió con dos de los principales armadores de La Libertad Avanza a nivel nacional: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Lisandro Catalán se reunió con Karina Milei

Según explicó el propio Catalán, durante esos encuentros conversaron sobre la estrategia electoral: "Estoy convencido que vamos a pintar de violeta la provincia de Tucumán y llevando las ideas del presidente Javier Milei a cada rincón".

La disputa entre Catalán y Osvaldo Jaldo

El lanzamiento de la candidatura también profundiza la disputa política entre Catalán y el actual gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo. El dirigente libertario cuestiona de manera habitual la gestión del mandatario provincial y, durante el acto de lanzamiento, habló del "abandono" y el "deterioro" de Tucumán, además de plantear la necesidad de "recuperar" la provincia.

Jaldo pertenece al peronismo, aunque mantiene una relación de colaboración con el Gobierno nacional en el Congreso. En ese marco, pese a un reciente enfriamiento en el vínculo, los tres diputados que responden a su liderazgo votaron el miércoles pasado a favor de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal 2, dos iniciativas económicas impulsadas por el oficialismo.