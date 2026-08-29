Arde la interna en el PJ mendocino: los intendentes le ganaron a La Cámpora y hay nuevos aliados

La disputa terminó con una diferencia contundente: 64 votos para la lista respaldada por los intendentes contra 44 del sector camporista. El resultado le permitió al armado territorial quedarse con la totalidad de los lugares en juego y marcar una diferencia respecto de la estructura que históricamente tuvo La Cámpora dentro del PJ provincial.

El Congreso se realizó en la sede del gremio UPCN de calle Montecaseros, en Ciudad, y tuvo como principal escenario de discusión la integración de la Junta Electoral y de la Comisión de Contralor Patrimonial. Ambos órganos tenían sus mandatos vencidos y debían ser renovados.

Pero detrás de la votación hubo una pelea mucho más política: quién tendrá capacidad de ordenar el partido en el camino hacia la interna y, fundamentalmente, quién tendrá poder de decisión cuando llegue el momento de oficializar candidaturas y listas.

La respuesta que dejó el Congreso fue clara. El grupo de los intendentes ganó la pulseada. La construcción territorial que logró imponerse reunió a Matías Stevanato -de Maipú-; el presidente del partido Emir Félix y su hermano Omar -de San Rafael-, y Fernando Ubieta -La Paz-. Pero también sumó a dos intendentes que hasta ahora habían mantenido mayor distancia de la conducción: Emir Andraos, de Tunuyán, y Celso Jaque, de Malargüe. Con esa reconfiguración, cinco de los siete jefes comunales peronistas terminaron confluyendo en el mismo espacio.

Andraos además, viene junto a un histórico: el diputado nacional Martín Aveiro, quien parecía estar más cerca del kirchnerismo pero ahora responde a la construcción presidencial del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En ese sentido, Emir Félix dijo a MDZ: "Se trata de un Congreso partidario convocado legalmente, como corresponde. Nos sorprende la reacción de un sector que perjudicó al partido de cara a la sociedad como es La Cámpora. Nosotros nos encontramos con un partido con una situación electoral del 13,5% de los votos y desde la mayoría de los intendentes definimos iniciar un camino diferente. Nuestro gran objetivo es conformar un frente electoral competitivo y llevarlo al triunfo en el 2027. Con las declaraciones de algunos dirigentes queda claro quiénes trabajan para el peronismo y quiénes no. Algunos sólo se dedican a denostar al PJ".

En ese sentido, Félix remarcó que han "trabajado por la recuperación del peronismo en las entidades, las universidades, los colegios profesionales. El congreso tiene una conformación democrática y nosotros lo respetamos". El diputado nacional remarcó que el sector afín al kirchnerismo "se ofende con la derrota", y dejó una frase categórica: "Se acabó el tiempo de los condicionamientos caprichosos".

La Cámpora y sus nuevos aliados

Del otro lado quedaron La Cámpora y sus nuevos aliados. Y allí aparece uno de los datos políticos que dejó la jornada: Flor Destéfanis-vicepresidenta del partido e intendenta de Santa Rosa- y el intendente lavallino Edgardo González terminaron jugando del mismo lado que el kirchnerismo.

Destéfanis y González quedaron así alineados con el sector que responde a Anabel Fernández Sagasti y que perdió la votación por la Junta Electoral.

La definición no es menor para ninguno de los dos. Destéfanis viene mostrando desde hace tiempo su intención de ocupar un lugar central en la discusión por el futuro del peronismo y aparece entre los nombres que pretenden posicionarse para la carrera hacia 2027. De todas maneras con este gesto, por primera vez blanqueó que está dispuesta a correrse de la mayoría de los intendentes y volver a jugar junto a La Cámpora. Además, hizo visible la distancia con el armador y exvicegobernador Carlos Ciurca, quien la impulsó en su carrera política y la acompañó durante muchos años.

Sobre su definición, una legisladora dijo a MDZ: "Nos sorprendieron sus actitudes y sus declaraciones".

González, por su parte, tiene un perfil muy bajo y sólo está enfocado en su gestión. Ambos jefes comunales tienen pocos congresales: 7 entre los dos departamentos.

La votación de este sábado dejó, entonces, una frontera interna bastante más visible: de un lado, los intendentes que buscan ordenar el PJ desde su estructura orgánica; del otro, La Cámpora y dos jefes comunales.

Una Junta Electoral clave para la interna del Peronismo

La importancia de la elección está puesta en lo que viene. La Junta Electoral tendrá mandato hasta fines de 2027 y será la encargada de intervenir en cuestiones centrales del proceso electoral partidario: la aprobación de listas, avales, frentes y las disposiciones reglamentarias vinculadas a las elecciones internas.

Por eso, quedarse con ese organismo representa mucho más que sumar cargos en la estructura partidaria. Significa tener una herramienta decisiva en la próxima interna del PJ.

Y esa interna ya empezó a moverse. El mandato de Emir Félix al frente del PJ llega a su fin y el peronismo deberá definir próximamente el cronograma para elegir nuevas autoridades, aunque no está descartado que sea reelecto. Mientras tanto, comienzan a aparecer nombres y sectores que buscan posicionarse para la nueva etapa, con la elección de 2027 como horizonte.

La Cámpora emitió un duro comunicado contra el resto del peronismo mendocino

Tras el Congreso, el sector kirchnerista emitió un contundente comunicado con críticas hacia la conducción del partido. Dicho escrito, sostiene que el PJ “necesita dejar de mirarse el ombligo y volver a representar a los mendocinos”. También cuestionó que el Congreso haya definido cargos internos “sin debatir ningún tema de los que afectan la vida de los mendocinos”.

La crítica apuntó directamente al funcionamiento de la estructura partidaria. Según plantea el comunicado, el Consejo Provincial “prácticamente no se reúne” y la conducción está cada vez más concentrada en sus disputas internas.

En ese contexto, marcaron que mientras Javier Milei y Alfredo Cornejo impulsan políticas que, según su mirada, afectan a la población, el peronismo mendocino no tiene una posición clara sobre temas como el endeudamiento, la pobreza, la salud, la educación, el narcotráfico y la minería. "Mientras la gente pasa hambre, cierran los comercios y los mendocinos se endeudan cada vez más para llegar a fin de mes, el PJ eligió seguir en modo avión", arremete el texto.

Uno de los párrafos más duros del comunicado acusa al propio PJ de concentrarse en “repartirse los cargos entre unos pocos” en vez de estar construyendo una alternativa política para Mendoza.

“Creíamos que estábamos ante la oportunidad de dar un paso hacia la unidad”, expresaron desde La Cámpora, espacio en el que aseguran que no buscan “un pegoteo de dirigentes”, sino “una unidad verdadera sustentada en definiciones claras”. Sin embargo, tras lo ocurrido en el Congreso, su postura fue categórica: "No cuenten con nosotros".

El kirchnerismo mendocino enumeró además una serie de temas sobre los que aseguró que continuará trabajando, entre ellos la situación de los Nihuiles, el funcionamiento de OSEP, los pagos a Santa Elena por la limpieza del Parque y la situación de los mendocinos endeudados. También mencionaron los problemas de salud mental de los jóvenes, la seguridad y el costo de las obras viales. “Seguiremos apareciendo para que no sucedan injusticias como el caso de Alan Villouta y para que los vecinos de Corralitos no vivan entre cloacas explotadas por falta de gestión”, señalaron antes de emitir una filosa frase: "Cuando tengan ganas de trabajar en serio por Mendoza, nos avisan".

Finalmente, reclamaron un peronismo con propuestas y capacidad de generar esperanza. “Necesitamos una dirigencia que especule menos y se la juegue más”, sostuvieron, antes de cerrar con una definición que sintetiza su planteo “Mientras algunos se miran el ombligo, nosotros miramos a Mendoza”.

La Cámpora pierde una batalla, pero no se retira

Así, el resultado también dejó expuesta la profundidad de la interna. La pelea, por lo tanto, está lejos de haber terminado. Lo que cambió este sábado fue la relación de fuerzas. La Cámpora conservó capacidad de resistencia dentro del Congreso, pero perdió una votación central. Los intendentes, en cambio, consiguieron una victoria que les permite llegar al próximo capítulo de la interna con una herramienta decisiva en sus manos.

Y en esa nueva foto del peronismo mendocino también quedaron ubicados Destéfanis y González: del lado de La Cámpora, enfrentados en esta instancia al bloque mayoritario de intendentes que logró quedarse con la Junta Electoral.

La próxima batalla será por la conducción del PJ. Y esta vez, la Junta Electoral ya tiene dueños.