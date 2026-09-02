Lanzan una campaña gratuita en Mendoza para detectar una alergia frecuente en bebés

Casi 1 de cada 100 niños en Argentina desarrolla una alergia alimentaria y la más frecuente es la Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca (APLV), que representa cerca de un tercio de los casos.

La APLV suele comenzar durante los primeros meses de vida , pero sus manifestaciones pueden ser inespecíficas, confundirse con otras afecciones o incluso subestimarse. Esto puede dificultar y retrasar el acceso a un diagnóstico adecuado.

En este contexto, la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC) lleva adelante una campaña nacional de detección temprana que incluye consultas gratuitas, virtuales o presenciales, brindadas por profesionales de todo el país. Participan hospitales y consultorios de 15 provincias, entre ellas Mendoza.

Durante los primeros meses de vida, los síntomas de la APLV pueden ser inespecíficos o confundirse con otras enfermedades. Entre ellos se destacan:

Si bien estos síntomas, por separado, pueden responder a múltiples causas, cuando aparecen de manera persistente o asociados entre sí pueden ser una señal de alerta y requieren una evaluación médica.

En los primeros meses de vida, los síntomas puede ser inespecíficos o asociarse a otras enfermedades. Archivo.

La especialista en alergia e inmunología clínica Valeria Lisanti, explicó que la APLV es una reacción exagerada del sistema inmunológico frente a las proteínas de la leche de vaca y brindó detalles sobre sus principales manifestaciones.

"Todos esos síntomas juntos después de la ingesta, si el bebé toma lactancia materna, la teta principalmente, pueden aparecer a los minutos o a las dos horas o incluso en algunos casos a los días. Entonces, si aparece el llanto, más los cólicos, más todos los síntomas mencionados, después de la ingesta de la leche de vaca, es importante que se pueda sospechar de esta alergia", expresó en diálogo con "MDZ Club" de MDZ Radio.

En el caso de los bebés que reciben lactancia materna exclusiva, las proteínas de la leche de vaca que consume la madre pueden pasar en pequeñas cantidades a la leche materna y, en algunos casos, desencadenar una reacción en un bebé con APLV.

El diagnóstico de la alergia

Lisanti, también miembro del Comité de Alergia Alimentaria y Anafilaxia y delegada regional de Cuyo, señaló que es clave recurrir a profesionales capacitados, ya que en este tipo de alergia alimentaria también existe el riesgo de sobrediagnóstico.

"Hay mucho sobrediagnóstico, muchos influencers en redes dando dietas, suprimiendo lactancia y la idea es que eso no se realice porque después aparecen los trastornos en el crecimiento, en el desarrollo del niño, en la calidad de vida. Siempre se prefiere la lactancia materna. Cuando esté corroborado el diagnóstico, se hace la dieta de exclusión. A veces, el que realmente es alérgico no es diagnosticado y le sacan la leche", indicó.

Existen leches de fórmula especialmente diseñadas para los bebés con APLV. BebésYMás

El diagnóstico debe ser realizado por profesionales capacitados, quienes evaluarán la historia clínica, los síntomas y la evolución del paciente para determinar si se trata de una alergia alimentaria y establecer la estrategia más adecuada.

Generalmente, cuando el diagnóstico se confirma, el tratamiento consiste en eliminar las proteínas de la leche de vaca de la alimentación, preservando siempre un adecuado aporte nutricional. Si bien la lactancia materna es la primera recomendación cuando es posible, en los casos en los que se requiere una fórmula existen alternativas especialmente diseñadas para bebés con APLV, según la indicación del especialista.

Campaña gratuita en Mendoza

Participan de esta campaña hospitales y consultorios de distintas provincias del país: Mendoza, Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.

Para acceder a un turno, hay que ingresar a www.pedirturno.com.ar, donde las familias deberán responder un breve cuestionario orientador sobre los síntomas del bebé.

Las familias interesadas tienen tiempo hasta el viernes 4 de septiembre para completar el cuestionario y podrán reservar una consulta con un especialista para la semana del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.