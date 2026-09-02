Musimundo cerró 20 sucursales en cuatro provincias y más de 100 empleados habrían perdido sus trabajos

Musimundo cerró 20 sucursales en el nordeste argentino , en medio de un escenario marcado por la caída del consumo, el crecimiento de las ventas online y la crisis financiera que atraviesa la compañía. Los locales afectados están distribuidos entre Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones .

Aunque la empresa no brindó precisiones sobre la cantidad de trabajadores afectados , allegados a la compañía señalaron que más de 100 puestos de trabajo se habrían perdido como consecuencia del cierre de los establecimientos. Desde la empresa confirmaron los cierres y explicaron que se trata de sucursales “duplicadas”, es decir, localidades donde Musimundo contaba con más de un punto de venta.

La decisión tomó por sorpresa a los empleados de los locales alcanzados, que esperan definiciones sobre el pago de salarios adeudados e indemnizaciones .

El caso de una trabajadora de Posadas refleja la incertidumbre que generó la medida. Noelia Ibarra, empleada de uno de los locales de la ciudad durante 16 años, contó a Misiones Online que hasta pocos días antes les habían comunicado que conservarían sus puestos y su antigüedad : "Hasta el martes pasado el gerente regional nos decía que pasábamos todos con nuestra antigüedad a la nueva empresa que iba a comprar"

Según su testimonio, posteriormente los trabajadores fueron informados de que “se frustró la venta” y que el local cerraría. También aseguró que les comunicaron que no cobrarían el salario correspondiente a agosto . De acuerdo con el relato de la trabajadora, el despido fue comunicado de manera verbal.

Los trabajadores no cobrarían el salario de agosto, según la empleada entrevistada

Musimundo busca salir del concurso preventivo

Los cierres se producen mientras la compañía atraviesa un concurso preventivo de acreedores. Carsa, la empresa chaqueña propietaria de Musimundo, solicitó esta herramienta judicial en julio y notificó la decisión a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Según versiones cercanas a la compañía, el objetivo es ordenar y reestructurar el conjunto de sus pasivos, saldar la deuda y posteriormente salir del concurso preventivo. La firma ya había recurrido a este mecanismo anteriormente. En junio de 2018 había solicitado un concurso de acreedores, en aquel momento con una deuda declarada de $900 millones.

Cuánto debe Musimundo

La situación financiera de la empresa también se refleja en sus obligaciones con el sistema bancario. Según los datos de la Central de Deudores del Banco Central, a fines de mayo de 2026 Carsa registraba pasivos con entidades bancarias por aproximadamente $3.060 millones.

El principal acreedor bancario es el Banco Nación, con una deuda cercana a los $1.549 millones, mientras que el Nuevo Banco del Chaco aparece con otros $300 millones. En paralelo, la deuda incluida en el concurso preventivo asciende a $63.500 millones.

La decisión de recurrir al concurso no estaría relacionada con un incumplimiento bancario inminente, sino con la necesidad de reordenar y renegociar el conjunto de las obligaciones de la compañía.