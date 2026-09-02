Cuenta DNI: cómo conseguir hasta $18.000 de reintegro en septiembre

Además de los beneficios que la Cuenta DNI renueva cada mes, en septiembre la billetera virtual del Banco Provincia dio una buena noticia más para los usuarios. Este mes, ofrece reintegros de hasta $18.000 en compras puntuales, suma un descuento los fines de semana y una promoción clave por el Día del Maestro .

El alivio al bolsillo llega para quienes paguen en los comercios adheridos, que podrán acceder a este beneficio. Se suma, además, a otros descuentos vigentes en gastronomía, comercios de cercanía, ferias, universidades y más rubros durante todo el mes.

La promoción de garrafas es una de las más destacadas de Cuenta DNI en septiembre, porque ofrece un 40% de descuento todos los días de septiembre, con un tope de reintegro de $18.000 por mes y por persona. Para llegar al máximo, hay que acumular compras por $45.000.

El beneficio aplica a quienes compren garrafas para consumo familiar en comercios adheridos y paguen con las modalidades habilitadas de Cuenta DNI, es decir QR o clave. Además, la promoción tiene el plus de que acredita el reintegro se acredita dentro de los primeros 10 días hábiles después de la compra.

En septiembre la Cuenta DNI tiene un reintegro significativo para las familias en garrafas.

Otra de las promos fuertes del mes es con Mostaza. Los jueves y viernes, los clientes de Cuenta DNI pueden acceder a descuentos en todos los locales adheridos de la cadena.

Pagando con dinero en cuenta: 25% de descuento, con tope de $8.000 semanales por persona.

Pagando con NFC (Visa Débito o Crédito vinculada a Cuenta DNI): el ahorro sube al 30%, con un tope de $15.000 por semana y por persona.

O sea que si podés pagar con NFC, conviene: la diferencia con el reintegro es considerable.

Cuenta DNI gastronomía: cuánto descuento tiene en septiembre

Uno de los rubros más consultados es la gastronomía, y en septiembre tiene varias ventanas de descuento. Los sábados y domingos, Cuenta DNI tiene un 25% de descuento en gastronomía, con un tope de $8.000 por semana y por persona. Ese mismo fin de semana también aplica el beneficio de YPF Full en locales gastronómicos adheridos (no en combustible), con las mismas condiciones: 25% y tope de $8.000 semanales.

Además, hay una fecha especial: el 11 de septiembre, por el Día del Maestro, el descuento en gastronomía sube al 30%, con un tope de $15.000 para ese día puntual.

Cuenta DNI farmacias: descuento y días para aprovecharlo

Otro de los rubros más buscados es farmacias y perfumerías. Ahí el beneficio es más chico en porcentaje pero sin techo: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Es una de las pocas promos del mes que no tiene límite de devolución, así que conviene concentrar las compras grandes en esos dos días.

Cuenta DNI veterinarias y pet shops: descuento de los sábados

Otra de las novedades del mes beneficia directamente a quienes tienen mascotas. Ahora, Cuenta DNI ofrece los sábados un 30% de descuento en veterinarias y pet shops, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

El resto de las promociones de Cuenta DNI en septiembre 2026

Además de los rubros ya detallados, Banco Provincia suma otros beneficios activos durante todo el mes:

Comercios de cercanía: 20% de lunes a viernes, tope $6.000 semanal.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, tope $6.000 semanal.

Universidades, eventos y clubes: 40% todos los días, tope $6.000 semanal.

Marcas destacadas: 30% todos los días, tope $15.000 mensual.

Librerías de texto: 10% lunes y martes, sin tope.

Tarjetas de crédito vinculadas: hasta 3 cuotas sin interés (excepto alimentos), pagando con QR desde la app.

Con esta batería de promociones, Cuenta DNI vuelve a posicionarse como una de las billeteras más convenientes para el bolsillo bonaerense en septiembre.