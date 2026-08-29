Cuenta DNI confirmó los descuentos de septiembre: cuáles son las promociones y el nuevo beneficio

Septiembre llega con reintegros en comercios, ferias y gastronomía, además de una nueva promoción para comrpas en veterinarias y pet shops con Cuenta DNI.

La billetera virtual del Banco Provincia ya confirmó los descuentos de septiembre. Foto: Cuenta DNI

La billetera digital de Banco Provincia, Cuenta DNI, renueva sus promociones para septiembre con los habituales descuentos en comercios de cercanía, ferias, gastronomía y otros rubros. La principal novedad es un beneficio clave vinculado a las compras para mascotas.

En septiembre, la Cuenta DNI suma un jugoso beneficio en veterinarias y pet shops. Foto: Banco Provincia Cuenta DNI suma un nuevo descuento para mascotas La gran novedad de Cuenta DNI en septiembre es el beneficio en veterinarias y pet shops, con un 30% de descuento todos los sábados del mes.

Cuenta DNI es de Banco Provincia Foto: Banco Provincia El reintegro tendrá un tope de $8.000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de $26.650.

Todas las promociones de Cuenta DNI en septiembre 2026 Estas son las principales promociones que estarán disponibles durante septiembre:

Veterinarias y pet shops: 30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Se alcanza con consumos de $26.650.

Gastronomía por el Día del Maestro: 30% de descuento el viernes 11 de septiembre. Tope de $15.000 por día y por persona, con consumos de $50.000.

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes. Tope de $6.000 por semana y por persona, con consumos de $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona, con consumos de $15.000.

Garrafas: 40% de descuento todos los días. Tope unificado de $18.000 por mes y por persona, con consumos de $45.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, con consumos de $15.000.

Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana y por persona, con consumos de $32.000.

YPF Full, gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana y por persona, con consumos de $32.000. No incluye la compra de combustibles.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y por persona, con consumos de $50.000.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Cuenta DNI: cuotas sin interés con tarjetas de crédito Además de los descuentos, las personas que tengan tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI pueden acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos.