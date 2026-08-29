Día del Maestro 2026: el 11 de septiembre habrá clases o será feriado

El Día del Maestro será el viernes 11 de septiembre. Qué pasará con las clases en las escuelas y qué actividades funcionarán con normalidad durante esa jornada.

Se viene el Día del Maestro. Foto: Santiago Tagua / MDZ

El viernes 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en Argentina, una fecha que recuerda el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Aunque suele generar dudas por su impacto en las escuelas, no es un feriado nacional y su alcance depende de las disposiciones de cada calendario escolar.

El Día del Maestro se celebra en conmemoración a Domingo Faustino Sarmiento. Foto: Archivo MDZ ¿Hay clases el viernes 11 de septiembre? Para tener en cuenta qué pasará ese día:

CABA: no habrá clases en jardines de infantes y escuelas.

Provincia de Buenos Aires: no habrá actividad escolar.

Otras provincias: la situación depende del calendario educativo de cada jurisdicción.

Universidades y terciarios: cada institución define su cronograma. En los establecimientos de nivel inicial, primario y secundario alcanzados por el asueto, la jornada quedará suspendida por la celebración del Día del Maestro.

En el caso de las universidades e institutos terciarios, la fecha no implica automáticamente la suspensión de actividades, por lo que cada institución puede establecer su propio esquema.

¿El 11 de septiembre es feriado para todos los trabajadores? El viernes 11 de septiembre será un día hábil y laborable para la mayoría de los trabajadores, ya que el Día del Maestro no forma parte del calendario de feriados nacionales.