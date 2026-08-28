Llega un gran festival gastronómico a Buenos Aires: cuándo es y qué se podrá comer

La Food Fest BA 2026 vuelve a Buenos Aires con una nueva edición que tendrá food trucks, asadores, cocina internacional y propuestas dulces. El festival gastronómico se realizará durante cuatro jornadas en La Rural , Palermo, con entrada libre y gratuita y opciones para disfrutar en familia.

El festival se realizará en la pista central de La Rural, con ingreso por Plaza Italia, en la zona de Avenida Santa Fe y Thames. Será durante cuatro jornadas de septiembre:

Llega la segunda edición del Food Fest BA 2026, el festival gastronómico que se celebra en La Rural. Foto: Turismo BA.

El evento se realizará entre las 12 y 20 horas y tendrá propuestas gastronómicas desde el mediodía hasta la tarde, por lo que se podrá ir tanto a almorzar como a merendar. Cada visitante deberá abonar los productos que consuma dentro del festival.

La propuesta gastronómica incluirá asadores, food trucks y cocina internacional, con alternativas para distintos gustos. También habrá opciones para acompañar la comida, como coctelería, cervezas artesanales y vinos.

Entre las opciones dulces se podrán encontrar helados, crepes, pastelería, churros y chocolates.

En ediciones anteriores participaron propuestas como Ligre, con focaccias; Savage, con tacos y burritos; Austin Smoke House, especializado en ahumados; Todo Brasas y Jordanas, con carnes; Shami, con shawarma; Mandu, con comida coreana; y Cremolatti, entre las alternativas de helados y postres.

Los organizadores también estuvieron detrás del Smoked Festival de Ahumados, realizado en agosto en La Rural, donde hubo brisket, ribs, pulled pork, pastrami y bondiola.

La lista definitiva de puestos y propuestas para cada jornada puede variar, por lo que se recomienda consultar las redes oficiales del festival antes de asistir.