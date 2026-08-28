Bélgica citó a migrantes para regularizar su situación y terminó deteniéndolos para avanzar con su expulsión

Una particular estrategia de las autoridades migratorias de Bélgica generó polémica en Bruselas: extranjeros en situación irregular y solicitantes de asilo fueron citados a la Oficina de Inmigración con el objetivo de analizar y regularizar su situación administrativa, pero algunos terminaron detenidos tras presentarse voluntariamente .

La convocatoria buscaba que las personas acudieran a dependencias oficiales para avanzar con sus trámites y estudiar sus respectivos casos. Sin embargo, una vez reunidos en el lugar, agentes de seguridad procedieron a identificarlos y verificar su situación migratoria.

Como resultado, parte de los extranjeros que habían respondido a la citación quedó detenida , mientras las autoridades comenzaron a avanzar con los procedimientos correspondientes para definir su permanencia o eventual expulsión.

El procedimiento quedó en el centro de las críticas por la forma en que se concretaron las detenciones. Según la información difundida sobre el caso, las personas fueron convocadas bajo el argumento de que sus situaciones administrativas serían revisadas.

La citación permitió que decenas de extranjeros acudieran voluntariamente a las instalaciones de la Oficina de Inmigración belga , donde posteriormente fueron sometidos a controles de identidad y situación migratoria. Una vez dentro, los accesos fueron cerrados para evitar que las personas abandonaran el lugar , mientras los agentes verificaban los datos personales, la identidad y el país de procedencia de cada uno de los presentes.

El objetivo: avanzar con las expulsiones

Según la información publicada sobre el operativo, las autoridades iniciaron los trámites para determinar el retorno de las personas que no contaban con autorización para permanecer en Bélgica. La medida se inscribe en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias y de asilo del país europeo.

Una práctica que ya había generado polémica

La detención de personas después de acudir a entrevistas en la Oficina de Inmigración no es un hecho aislado. Según el European Council on Refugees and Exiles (ECRE), casi 70 personas fueron detenidas desde comienzos de 2026 tras presentarse en dependencias migratorias para entrevistas.

El organismo cuestionó la práctica, especialmente por la falta de advertencias previas sobre la posibilidad de ser detenido al acudir a una cita administrativa. La Corte de Casación de Bélgica, sin embargo, avaló la posibilidad de realizar este tipo de detenciones tras entrevistas.