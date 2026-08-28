Experiencia inmersiva, hologramas 3D y mapping: dónde estará el nuevo museo y polo turístico de Mendoza

Mendoza tendrá un nuevo polo turístico . En el lugar se construirá un museo de la Olivicultura y el Aceto que contará con tecnología de última generación como una experiencia inmersiva, hologramas 3D y mapping . Además, habrá propuestas gastronómicas y un repaso por la historia del departamento. La inversión total será de US$ 1.076.600 y esta mañana llamaron a licitación.

El museo de la Olivicultura y el Aceto se construirá en Maipú, puntualmente en la Estación Gutiérrez, la última parada del Metrotranvía. Después del desmantelamiento del ferrocarril, la zona quedó casi deshabitada, oscura y peligrosa. Con la llegada del Metrotranvía, se logró una reactivación del lugar.

Muchos maipucinos llegan hasta Hipólito Yrigoyen y Ozamis en sus autos particulares, lo dejan en el estacionamiento de Estación Gutiérrez y se toman el Metrotranvía hasta el centro o Las Heras para llegar a sus trabajos y lugares de estudio.

A su vez, la Estación Gutiérrez cumple un rol fundamental en el tema turístico porque es la parada elegida por los visitantes que llegan a Maipú buscando la visita a una bodega (Bodega López está a unos 200 metros y ofrece visitas y gastronomía) o una experiencia vinculada al mundo del aceite de oliva. A poco metros también hay un local de alquiler de bicicletas que permite continuar el recorrido por el departamento.

La construcción del Museo de la Olivicultura y el Aceto será clave porque aportará un atractivo más a la zona y potenciará un espacio de Gutiérrez, uno de los departamentos más antiguos de Maipú, que había estado olvidado durante décadas. Según datos oficiales, Maipú recibe alrededor de 122 mil visitantes vinculados al oliturismo.

La Estación Gutiérrez quedará completamente transformada con el museo que contará con tecnología como mapping, hologramas y experiencias inmersivas. Gobierno de Mendoza

Experiencia inmersiva, hologramas 3D y mapping

"La propuesta busca consolidar un nuevo polo turístico y cultural que vincule la historia productiva de Maipú con experiencias innovadoras para residentes y visitantes", explicaron desde el Gobierno de Mendoza en un comunicado oficial.

La iniciativa busca preservar y poner en valor el patrimonio arquitectónico que ya existe en el lugar que está vinculado con el legado de Giol y Gargantini. Además, la idea es sumar tecnología moderna como: hologramas 3D, sistemas de mapping exterior, pantallas LED, tótems interactivos y salas de experiencia inmersiva.

“El turismo es uno de los elementos de mayor crecimiento en el departamento y esto es poner en valor las actividades que las olivícolas y las acetaias están haciendo en Maipú”, dijo el secretario de Infraestructura y Servicios de Maipú, Eduardo Mezzabota.

La inversión contempla propuestas gastronómicas y actividades orientadas a la promoción del aceite de oliva y el aceto balsámico. En el lugar habrá catas guiadas y acciones de difusión de la producción olivícola provincial. Para esta tarea se articuló una propuesta público-privada con la Asociación Olivícola de Mendoza (Asolmen).

El proyecto, también suma criterios de accesibilidad universal y sostenibilidad, con uso de energías renovables, parquización de bajo impacto hídrico y flora autóctona. El costo de la entrada será destinado para mantener la infraestructura del lugar.

Mapping en el Museo Fader. Archivo MDZ

Inversión y licitación

El Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, junto al Emetur y la Municipalidad de Maipú, avanzó con el llamado a licitación para la construcción del Museo Provincial de la Olivicultura y el Aceto Balsámico. La propuesta está en el marco del Programa de Infraestructura Turística Municipal y será financiada con Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial.

La apertura de ofertas está prevista para el 15 de septiembre, a las 9, en la Subdirección de Licitaciones, ubicada en Pablo Pescara 190, Maipú. Para el proyecto, la Provincia asignó US$ 1.076.600 de los fondos del resarcimiento de Portezuelo del Viento y se espera que la ejecución sea en seis meses. El esquema contempla la devolución total de la inversión, actualizada en UVA, por parte de la municipalidad de Maipú en un plazo de 10 años.