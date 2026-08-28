Por qué fallan los equipos de trabajo y qué necesitan para funcionar mejor

¿Por qué fallan los equipos de trabajo ? ¿Qué necesitan las personas para trabajar mejor juntas? Esas preguntas atravesaron la cuarta edición del After Emprendedor de Campus Olegario, realizada este miércoles en Mendoza, con MDZ Radio y El Cruce como coorganizadores. Bajo la propuesta “Expedición a la Innovación”, seis referentes compartieron experiencias sobre colaboración, conflictos y construcción de equipos.

El encuentro llevó fuera del estudio de radio una de las ideas que El Cruce viene desarrollando desde sus contenidos: poner a conversar experiencias provenientes de ámbitos diferentes para encontrar problemas, aprendizajes y oportunidades comunes.

La actividad se organizó alrededor del Living de El Cruce , presentado por Ariel Robert en representación de MDZ Radio y conducido por Gonzalo Llanes, con seis invitados provenientes de empresas, emprendimientos, educación, sustentabilidad y construcción de ecosistemas empresariales.

La conversación tuvo además una participación activa del público, que pudo intervenir y realizar preguntas durante los dos bloques del encuentro.

La primera conversación reunió a Paz Gómez Centurión, directora y consultora organizacional de Mirada Sostenible; Martín Millán, coordinador académico del Instituto Superior Tomás Alva Edison y organizador de la Hackathon EduTech 2026; y Maximiliano Campanella, de la aceleradora de startups Embarca.

Las experiencias permitieron observar el problema de los equipos desde momentos muy diferentes.

Desde la consultoría organizacional apareció el desafío de intervenir en empresas donde los grupos ya están conformados, existen jerarquías y vínculos construidos durante años, y muchas veces hay problemas que forman parte de la vida cotidiana de la organización, pero resultan difíciles de poner en palabras.

Desde el mundo emprendedor, la conversación se desplazó hacia los equipos fundadores. Una buena idea, un mercado atractivo o incluso una tecnología interesante no alcanzan necesariamente para construir una empresa: las capacidades de los socios para complementarse, distribuir roles, atravesar conflictos y sostener el proyecto pueden convertirse en factores decisivos para su desarrollo.

Millán incorporó otra experiencia: la de los equipos jóvenes e interdisciplinarios que se forman alrededor de desafíos concretos. El modelo de los hackatones obliga a personas con perfiles diferentes —y muchas veces desconocidas entre sí— a organizarse rápidamente, distribuir responsabilidades, aprender durante el proceso y construir una respuesta en un tiempo limitado.

Ese cruce permitió ampliar una pregunta que suele aparecer dentro de las organizaciones: cuando un equipo no funciona, ¿el problema está realmente en las personas o también hay que revisar las condiciones que la propia organización genera para que esas personas trabajen?

Empresas familiares, ecosistemas y organizaciones con propósito

Después de un intervalo de networking, el segundo Living reunió a Alexis Atem, fundador de Cumbrar; Santiago Meringer, de Aberturas Meringer; y Farid Nallim, creador de Reciclarg y presidente de VALOS.

Atem aportó la experiencia de construcción de ecosistemas empresariales. Uno de los ejes fue la diferencia entre reunir personas o empresas en un mismo espacio y conseguir que efectivamente colaboren. Confianza, reciprocidad, objetivos comunes y vínculos construidos en el tiempo aparecieron como elementos necesarios para pasar del contacto o el networking a una verdadera comunidad empresarial.

Meringer llevó la conversación al interior de una empresa familiar con trayectoria, donde conviven generaciones, oficios, conocimientos técnicos y distintas maneras de entender el trabajo. La incorporación permanente de tecnología, nuevos procesos y nuevas formas de producción plantea, además, otro desafío: gestionar el cambio sin perder el conocimiento acumulado por las personas que forman parte de la organización.

Equipos de trabajo en crisis: seis miradas sobre por qué fallan y cómo mejorarlos. MDZ Radio

Nallim sumó la experiencia de Reciclarg, empresa nacida alrededor del reciclado de residuos electrónicos, y de VALOS, organización que articula empresas comprometidas con modelos de gestión sustentables. Su recorrido permitió pensar cómo los equipos deben transformarse cuando una iniciativa crece, deja de depender exclusivamente del impulso de sus fundadores y necesita construir una organización capaz de sostener un propósito en el tiempo.

Las distintas experiencias volvieron sobre una misma idea: los equipos no son solamente una reunión de capacidades individuales. Necesitan confianza, claridad, conversaciones difíciles, mecanismos para resolver conflictos y condiciones que permitan que personas diferentes puedan trabajar alrededor de objetivos compartidos.

La innovación también ocurre entre personas

La noche incluyó música electrónica de OXO, visuales, momentos de networking y un cierre gastronómico que permitió continuar informalmente muchas de las conversaciones iniciadas durante el Living.

La participación del público convirtió el encuentro en algo más cercano a una conversación colectiva que a un panel tradicional. Las preguntas y experiencias de los asistentes fueron incorporándose al intercambio con los invitados y ampliaron una discusión que atraviesa por igual a startups, empresas familiares, instituciones educativas, organizaciones sociales y grandes compañías.

La experiencia forma parte de una nueva dimensión de El Cruce, el programa de innovación de MDZ Radio: trasladar fuera de la radio y el stream algunas de las conversaciones que comenzaron al aire y generar espacios presenciales donde puedan encontrarse empresarios, emprendedores, profesionales, estudiantes y actores del ecosistema de innovación de Mendoza.

Detrás de la incorporación de tecnología, los nuevos modelos de negocios, la sustentabilidad o la transformación de las organizaciones aparece una cuestión bastante menos tecnológica y mucho más cotidiana: cómo conseguimos trabajar mejor con otros.

El encuentro fue organizado por Campus Olegario y El Cruce, con el apoyo de Embarca, MDZ Radio, Usina Cinco, Bodega Baudron, OXO y Buenas Migas.