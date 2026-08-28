PAMI aclaró cuáles son las cuatro credenciales válidas para atenderse en 2026

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) confirmó cuáles son las credenciales válidas que los afiliados deben presentar para acceder a consultas médicas, retirar medicamentos y realizar trámites en 2026. La aclaración surge ante las dudas de jubilados y pensionados por los cambios en los formatos y la circulación de versiones antiguas que ya no tienen vigencia.

Según detalló el organismo, actualmente existen cuatro tipos de credenciales oficiales habilitadas . La primera es la credencial plástica tradicional, que continúa siendo válida para quienes aún la conservan y puede utilizarse sin necesidad de renovarla.

En segundo lugar, se encuentra la credencial digital, disponible a través de la aplicación “Mi PAMI”, que permite a los afiliados llevar el documento en el celular y utilizarlo sin necesidad de impresión.

El tercer formato es la credencial provisoria con código QR, que puede descargarse desde la web oficial del organismo. Este documento tiene la misma validez que la versión física o digital y puede imprimirse para su uso cotidiano.

Por último, también está vigente la credencial provisoria ticket, que se obtiene en terminales de autogestión ubicadas en agencias de PAMI, una alternativa pensada especialmente para quienes no tienen acceso a internet o teléfonos inteligentes.

Qué credenciales de PAMI son las que ya no sirven

Desde el organismo remarcaron que algunos formatos antiguos quedaron fuera de circulación. En particular, la credencial provisoria sin código QR dejó de ser válida, al igual que versiones anteriores del carnet que fueron reemplazadas por sistemas más modernos.

Esta actualización apunta a mejorar la seguridad y evitar fraudes, ya que los nuevos formatos incorporan mecanismos de validación más confiables.

Para qué sirve la credencial del PAMI

La credencial de PAMI es indispensable para acceder a prestaciones médicas, validar turnos, retirar medicamentos en farmacias y realizar gestiones administrativas. Además, no tiene fecha de vencimiento en sus versiones actuales, por lo que puede utilizarse sin necesidad de renovaciones periódicas.

Con estas definiciones, el organismo busca llevar tranquilidad a los afiliados y evitar inconvenientes al momento de recibir atención, en un contexto donde la digitalización de trámites avanza pero aún conviven distintos formatos.