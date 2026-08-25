PAMI: advierten por una estafa a jubilados que ofrece computadoras gratis

PAMI advirtió por una estafa que promete entregar computadoras gratis a jubilados afiliados al organismo nacional. Los detalles.

PAMI alerta a sus usuarios de las estafas más comunes que están circulando.

Una nueva modalidad de estafa encendió las alarmas entre jubilados y pensionados en todo el país. Delincuentes están utilizando el nombre del PAMI para ofrecer supuestas computadoras gratuitas, con el objetivo de obtener datos personales y bancarios de las víctimas.

Según se advirtió en distintos reportes, los estafadores se hacen pasar por representantes del organismo y contactan a los afiliados a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o publicaciones en redes sociales. Allí promocionan un falso programa —similar a un inexistente “Plan Mi Compu”— que promete la entrega de equipos sin costo.

El mecanismo suele incluir enlaces o formularios donde se solicita información sensible, como números de documento, claves o datos bancarios. Una vez obtenidos, los delincuentes pueden acceder a cuentas o realizar maniobras fraudulentas.

Desde el propio PAMI aclararon que no existe ningún plan oficial que entregue computadoras gratis y remarcaron que el organismo no solicita datos personales por canales informales ni se comunica de esa manera para otorgar beneficios.

Este tipo de engaños se apoya en la confianza que genera la institución y en la necesidad de los adultos mayores de acceder a tecnología, especialmente en un contexto donde sí existen programas de financiamiento para adquirir equipos, pero no de entrega gratuita.