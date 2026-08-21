PAMI permite afiliar a nietos con discapacidad: quiénes pueden hacerlo y cómo

El PAMI permite que los jubilados y pensionados afiliados incorporen a sus nietos o nietas mayores de edad con discapacidad cuando están a su cargo. El trámite está pensado para quienes dependen económicamente del titular y no tienen otra obra social. Cómo solicitar la afiliación, qué documentación presentar y cuáles son los requisitos.

La posibilidad está destinada a nietos o nietas mayores de edad con discapacidad física o mental que se encuentren a cargo del jubilado o pensionado afiliado.

Para afiliar a sus nietos con discpacidad, los afiliados del PAMI deben sacar turno y presentar una serie de documentos.

Para acceder a la cobertura, tienen que cumplirse determinadas condiciones. No pueden incorporarse quienes:

El objetivo es que la cobertura alcance a personas que dependen del titular y no cuentan con otra alternativa de atención médica.

Para empezar la afiliación, el titular debe presentar la siguiente documentación:

DNI actualizado del jubilado o pensionado titular.

Último recibo de haberes.

DNI vigente del padre o madre del beneficiario.

DNI actualizado del nieto o nieta que se busca incorporar.

Constancia de CUIL o CUIT.

Certificación negativa de Anses.

En los casos de personas con discapacidad declaradas judicialmente, también se debe presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la documentación que acredite el vínculo familiar, como partidas o actas de nacimiento.

Cómo hacer el trámite para afiliar al nieto a PAMI

La afiliación se realiza de manera presencial en un Centro de Atención Personalizada (CAP) de PAMI y requiere solicitar un turno previamente.

El trámite consiste en:

Reunir toda la documentación.

Solicitar un turno en PAMI.

Presentar los formularios y la documentación respaldatoria en el CAP.

La gestión no tiene costo y puede realizarla el afiliado o un apoderado legal autorizado.

Cuánto dura la afiliación de los nietos a PAMI

Las afiliaciones otorgadas bajo esta modalidad no tienen una fecha de vencimiento general.

Sin embargo, existen algunas situaciones particulares en las que la cobertura puede tener una duración determinada. Por ejemplo, cuando un dictamen médico establece un período específico.

También puede ocurrir que la afiliación quede sujeta al resultado de un trámite cuando la persona con discapacidad está gestionando una pensión no contributiva.

De esta manera, PAMI contempla la incorporación de nietos mayores de edad con discapacidad que están a cargo de un jubilado o pensionado y no cuentan con otra cobertura de salud.