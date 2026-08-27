PAMI advirtió por estafas a jubilados: las claves para no caer

Una llamada inesperada, un mensaje que promete agilizar un trámite o una cuenta de redes sociales con el logo de PAMI . Así suelen comenzar los engaños dirigidos a jubilados y pensionados. Ante la aparición de nuevos perfiles falsos, el organismo volvió a difundir consejos para reconocerlos y cuidar la información personal.

La excusa cambia según el caso. Puede ser la renovación de una credencial, la entrega de un supuesto beneficio, la actualización de datos o el envío de algún insumo médico. El propósito, en cambio, suele ser el mismo: conseguir información privada, claves bancarias o códigos de seguridad. PAMI aclaró que nunca solicita por teléfono contraseñas, códigos de validación ni datos personales. La advertencia fue reiterada al presentar su campaña de actualización de información de los afiliados .

Copiar el nombre y el logo del organismo resulta sencillo. Por eso, esos elementos no alcanzan para confiar en un perfil. Antes de responder, conviene revisar si la cuenta tiene la insignia de verificación, desde cuándo publica y cuántos seguidores posee. Una cuenta creada recientemente, con poca actividad o mensajes mal redactados debe encender una señal de alarma.

La opción más segura es acceder a las redes desde la página oficial de PAMI . El Instituto tampoco emplea gestores o intermediarios en redes sociales para completar trámites, ni ofrece productos a través de usuarios particulares.

Los estafadores suelen buscar que la persona actúe rápido. Pueden advertir sobre la pérdida de una prestación, anunciar un reintegro o asegurar que existe un plazo próximo a vencer. Si aparece ese tono de urgencia, lo recomendable es interrumpir la conversación. No se deben informar claves, números de tarjetas, datos de cuentas bancarias ni códigos recibidos por SMS. Tampoco hay que abrir enlaces desconocidos o seguir indicaciones para operar desde un cajero automático.

Hay detalles pequeños que también ayudan a descubrir la maniobra. Una letra cambiada en la dirección web, una terminación extraña o un error ortográfico pueden indicar que se trata de un sitio fraudulento. El Ministerio de Seguridad recomienda utilizar contraseñas difíciles de adivinar, activar el doble factor de autenticación y realizar cualquier modificación desde la aplicación o la web oficial. Además, recuerda que los organismos públicos y los bancos no piden cambiar claves mediante enlaces enviados por teléfono, correo o redes sociales.

PAMI, por su parte, pidió a sus afiliados mantener actualizado el teléfono celular, el correo electrónico y el domicilio mediante Mi PAMI. Disponer de esa información permite validar mejor la identidad del usuario y recibir novedades por vías institucionales. La aplicación también concentra documentación y trámites, por lo que evita recurrir a personas que ofrecen gestiones por fuera de los circuitos habilitados.

Cómo actuar ante un mensaje sospechoso

Si llega una comunicación dudosa, no hay que responder ni aportar información. Antes de bloquear el número o la cuenta, puede ser útil guardar capturas de pantalla y registrar el contacto utilizado. La consulta debe hacerse por otra vía, elegida directamente por el afiliado. PAMI cuenta con su sitio web, la aplicación Mi PAMI, sus redes verificadas y la línea gratuita 138 de PAMI Escucha y Responde, disponible las 24 horas. Los canales oficiales de atención están publicados por el propio organismo. Cuando el engaño derivó en un movimiento de dinero, el acceso a una cuenta o el robo de identidad, también corresponde realizar la denuncia en una comisaría o fiscalía.