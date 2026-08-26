Credencial PAMI: cuáles son los formatos válidos y cómo utilizarlos

PAMI recuerda los formatos de credencial disponibles para sus afiliados y cuáles son las cuatro opciones válidas para acceder a sus prestaciones.

Las credenciales de PAMI son esenciales para acreditar la identidad del afiliado y acceder a diferentes prestaciones. Ir a la farmacia para retirar medicamentos, recibir atención médica o validar un turno son algunos de los trámites para los que es necesario contar con una credencial activa.

Con el paso del tiempo, PAMI fue dejando de utilizar algunos formatos, como la credencial provisoria sin código QR y versiones anteriores de la credencial. Actualmente, la obra social reconoce cuatro formatos que pueden utilizar los afiliados para identificarse y acceder a sus prestaciones.

Los cuatro formatos que acepta PAMI Entre las opciones disponibles se encuentra la credencial digital, que está disponible desde la aplicación Mi PAMI y puede mostrarse directamente desde el celular, sin necesidad de imprimirla. Otra alternativa es la credencial provisoria con código QR, que puede descargarse desde el sitio web de PAMI y presentarse tanto en formato digital como impreso.

También se encuentra la credencial tipo ticket, que puede imprimirse en las terminales de autogestión disponibles en las agencias de PAMI. La cuarta opción es la credencial plástica tradicional. Sin embargo, esta última ya no se entrega a los afiliados y, en caso de pérdida, se deberá utilizar alguno de los otros formatos habilitados.

La credencial digital puede consultarse desde el celular y evita la necesidad de llevar una versión impresa. Alf Ponce Mercado / MDZ Quién puede realizar el trámite y qué documentación se necesita El trámite para obtener la credencial puede ser realizado directamente por el afiliado o por una persona de confianza. Para gestionarlo se debe contar con el último Documento Nacional de Identidad (DNI) en formato tarjeta. En caso de no tenerlo, PAMI también contempla la presentación de una denuncia policial o un certificado de DNI en trámite. Si el afiliado no cuenta con el DNI tarjeta, puede iniciar la solicitud correspondiente a través de la web del organismo.