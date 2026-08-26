PAMI: cuáles son los hospitales propios que atienden a jubilados

Conseguir un turno médico suele comenzar con una pregunta básica: dónde atenderse. Para los jubilados y pensionados afiliados a PAMI , la respuesta depende de su domicilio, la especialidad requerida y los prestadores asignados. La obra social también dispone de hospitales propios en distintas ciudades del país.

La información oficial consultada en agosto de 2026 mantiene siete establecimientos bajo la órbita del organismo. Sin embargo, no se trata de una cartilla única y definitiva para todos los afiliados. Además de estos centros, PAMI trabaja con clínicas, hospitales y profesionales contratados cuya disponibilidad cambia según la zona prestacional de cada persona. Por eso, el nombre de un establecimiento debe corroborarse en la cartilla individual antes de pedir atención.

La nómina incluye al Hospital Bernardo A. Houssay, ubicado en Mar del Plata, y a la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, en el barrio porteño de San Cristóbal. En Rosario funcionan los policlínicos PAMI I y PAMI II. La red se completa con el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, el Hospital PAMI de Hurlingham y la Clínica PAMI de Lanús. Los datos actualizados pueden verificarse en la sección de hospitales propios de PAMI .

Estos establecimientos ofrecen servicios que varían según su infraestructura y nivel de complejidad. Entre las prestaciones pueden encontrarse guardias, internación, consultorios externos, estudios de diagnóstico y atención con especialistas. No todos cuentan con las mismas áreas ni reciben pacientes de cualquier localidad de manera directa. Para determinadas consultas se necesita una derivación del médico de cabecera, mientras que otras prácticas requieren una Orden Médica Electrónica .

La gestión puede hacerse a través del Sistema de Turnos Online , destinado a consultas ambulatorias en establecimientos propios. Para ingresar, el usuario debe escribir su número de afiliación y documento. Luego podrá comprobar qué hospital, especialidad, profesional, fecha y horario se encuentran habilitados. La plataforma también permite consultar o cancelar una cita ya confirmada.

Continúan los conflictos en el PAMI

Algunos centros admiten pedidos presenciales. En esos casos conviene llevar el DNI, la credencial vigente y la Orden Médica Electrónica cuando la prestación la requiera. Las credenciales digital, plástica y provisoria son válidas para recibir atención. Si existe una derivación, no siempre resulta necesario imprimirla, ya que el profesional puede encontrarla en el sistema. De todos modos, es recomendable confirmar previamente la documentación solicitada por cada institución.

Cómo saber qué clínica le corresponde a cada jubilado

El listado de hospitales propios no reemplaza la cartilla médica personalizada. Para encontrar un prestador, el afiliado debe entrar en la cartilla oficial de PAMI, ingresar su DNI y número de afiliación, y realizar la búsqueda por servicio o especialidad. Allí aparecen los profesionales y centros disponibles dentro de su zona de cobertura.

La consulta también puede efectuarse desde la aplicación de PAMI o por teléfono al 138. Este paso es importante porque una clínica cercana puede no estar asignada al afiliado o no ofrecer la práctica que necesita. Para especialistas y estudios de diagnóstico, la orden emitida por el médico de cabecera habilita la elección entre los prestadores incluidos en la cartilla correspondiente.

Ante una urgencia, los afiliados deben comunicarse con el servicio indicado en su credencial o cartilla, o acudir a la guardia asignada. Para consultas programadas, en cambio, conviene verificar primero la red vigente y solicitar el turno por los canales oficiales. De esa manera se evitan traslados innecesarios y rechazos por falta de derivación o documentación.