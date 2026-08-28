Valle de Uco, 32 mil hectáreas de Martín Varsavsky en debate con Lousteau

El extenso campo a 50 minutos al sur de Pareditas, en San Carlos, en el Valle de Uco, una propiedad del empresario argentino Martín Varsavsky , está en pleno debate en la conversación pública, en parte por lo que escribió el legislador Martín Lousteau.

Lousteau en su escrito omite decir que MDZ ha dado cuenta de esta propiedad en uno de sus informes periodísticos. Lousteau en su escrito omite decir que MDZ ha dado cuenta de esta propiedad en uno de sus informes periodísticos.

Afirma, el diputado, en su nota reciente: "Es un predio de 32.000 hectáreas, a tres mil metros de altura, con paneles solares, agua de deshielo, ganado, huerta, cúpulas geodésicas y una pista de aterrizaje. Está en Mendoza, más precisamente en el departamento de San Carlos, en el Valle de Uco, a un rato de las bodegas más caras del país, y se llama Wamani, que en quechua quiere decir guardián de las montañas”.

El empresario con perfil tecnológico le respondió hace pocas horas a Lousteau, lo cual ha reavivado el debate sobre el extenso campo de su propiedad en el Valle de Uco.

Otra de las vistas del campo de Martín Varsavsky en el Valle de Uco.

A fines del años 2023, el emprendedor compró las 32.000 hectáreas. La operación de adquisición la realizó con otros cinco amigos. Dijeron que lo hacían para disponer de refugio ante un posible conflicto global.

La naturaleza en esta área es impresionante. Incluye una montaña con pico de más 5 mil metros. Martín Varsavsky ha dicho que encontró allí refugio ante la "locura" de un mundo turbulento.

Es frecuente verlo al empresario en los grandes restaurantes del Valle de Uco, con perfil bajísimo. Es frecuente verlo al empresario en los grandes restaurantes del Valle de Uco, con perfil bajísimo.

Hace menos de 45 días estuvo por allí. Seguramente apurando obras para acondicionar el rancho existente, que, aún así, ha cobijado a Martín Varsavksy y sus íntimos durante los días tórridos del verano mendocino.

Martín Lousteau versus Martín Varsavsky, por un campo en el Valle de Uco. Fotografía: Analía Melnik

Martín Lousteau

En la nota escrita por Martín Lousteau, en otros de los tramos, se detiene a pensar el escenario de una Tercera Guerra Mundial. En sus propias palabras, afirma lo siguiente, el diputado por el radicalismo.

"Imaginemos una tercera guerra mundial que llegue a todos los rincones del planeta, y que lo nuclear haya arrasado con casi todo lo necesario para subsistir. Tus amigos ya no están. Tu familia extendida, tampoco. De tu país, no queda nada. No hay escuelas donde estudiar, ni hospitales donde operarte. No hay animales, ni cosechas. No hay más fútbol, ni teatros, ni cines. Quizás sobrevivan algunos humanos, pero afectados por las radiaciones y el entorno: casi sin agua potable, con comida que escasea. Eso sí: este pequeño grupo de millonarios vive aún en su refugio en el medio del árido desierto mendocino".

Martin Varsavsky publicó un video como respuesta a lo planteado por Lousteau. En esa réplica el empresario hizo una defensa del proyecto como inversión, incluso para el desarrollo regional de San Carlos y el Valle de Uco.

Toda la razón ante una compra de un predio en Mendoza como una inversión privada legítima. Agregó el empresario que planea en esta zona crear infraestructura sustentable (energía solar, producción agrícola/ganadera local y desarrollo inmobiliario).

Una vez más rechazó el estigma de "búnker del fin del mundo" sobre estas 32 mil hectáreas Una vez más rechazó el estigma de "búnker del fin del mundo" sobre estas 32 mil hectáreas

Varsavksy argumenta que calificar el proyecto como un "búnker exclusivo para sobrevivir al apocalipsis" es un encuadre sensacionalista o malintencionado.

Mendoza

Textualmente, la respuesta en formato video del empresario, afirma:

"En nuestro campo hay una casa y unos domos, no hay ningún búnker (...) Y ahora hay un senador, Martín Lousteau, lo veo en X y acaba de escribir un artículo contra nosotros. Escribe un artículo que ni me lo leí todo, pero pone: '¿Y qué van a hacer? Su fortuna no va a valer nada ahí.

(...) Mis papás, que no tenían ninguna fortuna y que vivieron en Argentina en la Segunda Guerra Mundial, no les pasó nada. No les pasó nada porque en la Argentina no le pasó nada a nadie, porque la sociedad argentina es un refugio, porque toda la sociedad argentina durante la Segunda Guerra Mundial, que fue nuclear, funcionó perfectamente.

"Así que basta de mentir, de escribir artículos idiotas sobre lo que hacemos nosotros. Nosotros nos compramos un campo en Argentina porque no vivimos en Argentina. Y los que viven en Argentina no se tienen que comprar ningún campo, pueden quedarse en Buenos Aires que también va a ser un refugio".

En un enfoque que recoge sus dichos, acerca de esta propiedad en el Valle de Uco, podría sintetizarse su posición más en general.

Varsavsky plantea que se trata de emprendimientos de autosuficiencia energética y alimentaria que generan empleo e inversión en la provincia.

En su respuesta en modo directo al legislador, también amplía las críticas políticas. Cuestiona la visión de Lousteau, señalando que la retórica contra la inversión privada o el capital emprendedor desincentiva el desarrollo productivo en la Argentina.

Y remarca que la creación de puestos de trabajo y la llegada de divisas benefician a la economía local de Mendoza.