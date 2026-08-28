WhatsApp prueba nuevas alertas para detectar estafas y advertir a los usuarios

WhatsApp continúa reforzando su seguridad frente al crecimiento de las estafas digitales y comenzó a probar un sistema de alertas que identifica mensajes sospechosos antes de que el usuario interactúe con ellos. La iniciativa apunta a frenar una de las principales problemáticas de la plataforma: los intentos de fraude a través de chats.

La nueva función, aún en fase de prueba, analiza ciertos patrones en los mensajes recibidos —especialmente de números desconocidos— y, en caso de detectar comportamientos inusuales, muestra una advertencia en pantalla. De esta manera, la aplicación busca que el usuario tome una decisión informada antes de responder, abrir enlaces o compartir información sensible.

Según se pudo conocer, el sistema funciona directamente en el dispositivo del usuario, sin comprometer el cifrado de extremo a extremo que caracteriza a la app. Esto significa que los mensajes no se envían a servidores externos para ser analizados, sino que el control se realiza de manera local para preservar la privacidad.

Cuando WhatsApp detecta un posible intento de estafa, despliega un aviso que alerta sobre el riesgo del mensaje. A partir de allí, el usuario puede optar por bloquear, reportar o ignorar el contacto. La aplicación no actúa automáticamente, sino que deja la decisión final en manos de cada persona.

Este tipo de advertencias se suma a otras medidas recientes, como las alertas previas al iniciar conversaciones con números desconocidos, donde se muestra información útil —por ejemplo, el país de origen o si el contacto está agendado— para evaluar su confiabilidad.

La implementación de estas herramientas responde al crecimiento sostenido de estafas en servicios de mensajería. Los ciberdelincuentes suelen utilizar técnicas de ingeniería social para engañar a las víctimas, hacerse pasar por contactos conocidos o empresas, y obtener datos personales o dinero.

Entre las modalidades más comunes se encuentran los pedidos urgentes de dinero, la solicitud de códigos de verificación o los enlaces falsos que buscan robar información. En muchos casos, los ataques comienzan con mensajes de números desconocidos que intentan generar confianza o urgencia.

Prevención y recomendaciones

Especialistas en ciberseguridad remarcan que, más allá de las nuevas funciones, la prevención sigue siendo clave. Entre las principales recomendaciones se destacan no compartir códigos de verificación, evitar interactuar con mensajes sospechosos y bloquear contactos desconocidos.

Con estas nuevas alertas, WhatsApp busca dar un paso más en la protección de sus usuarios, en un escenario donde los intentos de fraude son cada vez más sofisticados y frecuentes.