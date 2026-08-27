WhatsApp cambia la verificación en dos pasos: cómo funciona el nuevo sistema de seguridad

WhatsApp incorporó un cambio importante en uno de sus principales mecanismos de seguridad. La plataforma comenzó a desplegar una nueva modalidad de verificación en dos pasos que permite proteger las cuentas mediante una contraseña en lugar del tradicional PIN numérico de seis dígitos.

La novedad había sido detectada previamente en versiones beta de la aplicación y, después de un período de pruebas, comenzó a llegar a usuarios de dispositivos iPhone y Android, según informó WABetaInfo.

Hasta ahora, WhatsApp permitía establecer un PIN de seis números como una capa adicional de seguridad. Ese código se solicita cuando alguien intenta registrar el número de teléfono asociado a la cuenta en otro dispositivo.

Con la nueva función, el usuario podrá establecer una contraseña completa, en lugar de limitarse a una combinación de seis números. De esta manera, el sistema ofrece mayores posibilidades para crear una clave difícil de adivinar.

La lógica de seguridad es sencilla: mientras que un PIN está compuesto únicamente por seis dígitos, una contraseña puede combinar distintos caracteres y aumentar considerablemente las posibilidades de combinación.

La verificación en dos pasos continúa siendo una función opcional que agrega una barrera adicional para impedir que terceros puedan tomar el control de una cuenta.

Por qué WhatsApp decidió modificar el sistema

El cambio apunta principalmente a mejorar la seguridad de las cuentas frente a intentos de acceso no autorizado.

La utilización de una contraseña permite abandonar el esquema limitado de los seis números y utilizar una clave más compleja. Esto no elimina otros mecanismos de seguridad de WhatsApp, sino que suma una protección adicional al proceso de registro de una cuenta en un nuevo dispositivo.

Además, la compañía mantiene la recomendación de no compartir códigos de verificación ni contraseñas con otras personas. Los intentos de obtener esos datos mediante mensajes, llamadas o engaños son una de las estrategias utilizadas para intentar apoderarse de cuentas.

La nueva modalidad no necesariamente aparece al mismo tiempo para todos los usuarios. WhatsApp comenzó un despliegue progresivo en iOS y Android, por lo que la disponibilidad puede variar según el dispositivo y la versión de la aplicación.