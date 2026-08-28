WhatsApp suma una herramienta clave para identificar llamadas y números desconocidos

Los usuarios de WhatsApp contarán con datos detallados sobre llamadas y mensajes de números no agendados, una herramienta clave contra las estafas.

La nueva función de WhatsApp para Android brinda datos clave para identificar números desconocidos antes de atender. Foto: Archivo

Recibir la llamada o el mensaje de un número desconocido en WhatsApp suele generar dudas y desconfianza. Para proteger a los usuarios y ayudarlos a tomar mejores decisiones, la aplicación de mensajería incorporó una nueva herramienta que brinda información detallada en pantalla antes de responder o atender a un remitente no agendado.

Los estafadores suelen apelar a la urgencia y al pánico para lograr que las personas respondan de inmediato. Con esta actualización, la aplicación busca dar un momento de pausa e información clave para evitar caer en engaños.