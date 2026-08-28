WhatsApp suma una herramienta clave para identificar llamadas y números desconocidos
Los usuarios de WhatsApp contarán con datos detallados sobre llamadas y mensajes de números no agendados, una herramienta clave contra las estafas.
Recibir la llamada o el mensaje de un número desconocido en WhatsApp suele generar dudas y desconfianza. Para proteger a los usuarios y ayudarlos a tomar mejores decisiones, la aplicación de mensajería incorporó una nueva herramienta que brinda información detallada en pantalla antes de responder o atender a un remitente no agendado.
Los estafadores suelen apelar a la urgencia y al pánico para lograr que las personas respondan de inmediato. Con esta actualización, la aplicación busca dar un momento de pausa e información clave para evitar caer en engaños.
Qué datos mostrará WhatsApp antes de responder
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Procedencia del número: la pantalla indicará de forma clara si la llamada o el mensaje proviene de otro país o de una característica inusual.
Grupos en común: si el número no está guardado en tu agenda pero comparte algún grupo de WhatsApp con vos, el sistema lo detallará para darte contexto sobre quién podría ser.
Alertas de contexto: te permitirá saber si hay antecedentes o reportes sobre esa cuenta antes de entablar conversación.
Por qué es clave esta herramienta
La principal estrategia en las estafas virtuales es la presión inmediata. Al visibilizar estos datos de fondo directamente en la pantalla de entrada, esta nueva función desarrollada para dispositivos Android permite a los usuarios tomar distancia, evaluar la situación o simplemente bloquear y rechazar la comunicación de manera segura antes de arriesgar datos personales.