Previo a la visita de León XIV a Argentina, conocé los Papamóviles que usó Juan Pablo II

Los históricos papamovil que trasladaron a Juan Pablo II durante sus visitas a la Argentina en 1982 y 1987 vuelven a quedar en el centro de la escena mientras crece la expectativa por la llegada de León XIV , prevista para noviembre. Si bien se cree que el nuevo pontífice tendrá su propia movilidad, el diseño especial de los vehículos no se conocen aún.

En Buenos Aires, una exhibición especial que finalizó el pasado 17 de agosto y se extendió por diez días permitió conocer de cerca uno de los vehículos utilizados por Juan Pablo II durante su primera visita al país, en junio de 1982 , cuando el pontífice llegó a la Argentina en plena Guerra de Malvinas. La unidad fue adaptada especialmente para aquella ocasión y, décadas después, conserva buena parte de las características que tuvo durante los recorridos papales.

El vehículo era una Ford F-350 modelo 1981 que pertenecía al Automóvil Club Argentino y era utilizada como grúa de auxilio mecánico. Ante la inminente llegada de Juan Pablo II, fue transformado en tiempo récord para permitir que el Papa pudiera desplazarse protegido, pero al mismo tiempo mantenerse visible para las multitudes que se acercaban a saludarlo.

En apenas cuatro días, técnicos y trabajadores del ACA retiraron el sistema de grúa y lo reemplazaron por un habitáculo especialmente construido para el pontífice. La transformación se realizó en turnos continuos de 24 horas e incorporó una estructura reforzada, cristales antibalas de gran espesor , una base de madera de quebracho, alfombra roja y un asiento giratorio blanco pensado para facilitar la visibilidad y el contacto de Juan Pablo II con los fieles. La unidad fue pintada de blanco y recibió los emblemas pontificios y las banderas de Argentina y del Vaticano. Tras la visita, el vehículo fue prestado en 1988 para el viaje de Juan Pablo II a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia .

El vehículo se conserva prácticamente en las mismas condiciones en las que fue utilizado en 1982 y mantiene distintos elementos originales de aquella transformación. Por su particular historia, se convirtió en una pieza de interés tanto para quienes siguen la historia de la Iglesia como para los aficionados al mundo automotor.

También hubo un papamóvil construido en Córdoba

La historia de los vehículos papales en la Argentina tuvo otro capítulo durante la segunda visita de Juan Pablo II, en 1987. En aquella oportunidad, Córdoba tuvo un papel especial: trabajadores e ingenieros de la planta de Santa Isabel participaron de la construcción de un vehículo especialmente preparado para los recorridos del pontífice.

La base fue una Renault Trafic chasis cabina, sobre la que trabajadores de la planta de Santa Isabel desarrollaron una estructura especial con una caja de cristal antibala. En el interior se instalaron una butaca para el Papa y dos banquetas para sus acompañantes, además de los elementos necesarios para garantizar la protección durante los desplazamientos.

El vehículo fue construido en 90 días para aquella segunda visita y, después de ser utilizado por Juan Pablo II, fue enviado al Vaticano. Posteriormente regresó a Córdoba y quedó bajo custodia en la provincia. Actualmente forma parte de la colección del Museo de la Industria, en barrio General Paz, donde puede ser visitado por el público y conserva el recuerdo de aquella histórica visita papal.

La expectativa por el papamóvil de León XIV

Los diseños de los Papamovil y la conservación de estos vehículos toma una dimensión especial por la próxima visita de León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. El esquema anunciado contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján y, aunque algunos detalles de la agenda todavía pueden estar sujetos a modificaciones, se conoce que el viaje será entre el 8 y el 11 de noviembre.

Uno de los interrogantes que despierta mayor curiosidad es cuál será el vehículo que utilizará el pontífice durante sus desplazamientos públicos.

Por el momento no existe una confirmación oficial sobre el diseño definitivo del papamóvil que tendrá León XIV en la Argentina. Sin embargo, en el sector automotor comenzaron a circular versiones que confirman que la Toyota Hilux aparece como la base elegida para el vehículo papal que utilizará León XIV y se trabaja en la adaptación de las unidades para los recorridos del Papa en Buenos Aires y Córdoba.

La idea sería contar con vehículos acondicionados específicamente para la ocasión, teniendo en cuenta las características de los recorridos, las necesidades de seguridad y la posibilidad de mantener el tradicional contacto visual entre el pontífice y los fieles.

En ese sentido, todavía resta conocer cómo será finalmente el vehículo que utilizará León XIV. Lo que sí está claro es que la llegada de un nuevo Papa al país vuelve a poner en primer plano una tradición que ya tiene una historia particular en la Argentina.