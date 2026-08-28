La visita del papa León XIV a la Argentina: fe, pastoral y el desafío de renovar el compromiso

La próxima visita apostólica del papa León XIV a la Argentina es un hecho excepcional. Lo es, sencillamente, porque no es frecuente que un sucesor de San Pedro deje, al menos por un tiempo, su sede que es la Roma. Por este motivo, se redoblan los motivos para agradecer a Dios por esta visita.

Una visita papal con una misión profundamente pastoral Es obvio pero también es justo recordar que la primera finalidad de una visita papal es pastoral. Pastoral en el sentido más elevado del término: el papa León vendrá o, mejor todavía, peregrinará a nuestro país para confirmarnos en la Fe. A la luz de la Fe, seguramente, tratará sobre multitud de temas pero siempre recordando la enseñanza del apóstol san Pablo: “Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree…” (Rom 1, 16). Al fin de cuentas, un pontífice ¿no es un puente entre Dios y los hombres?

Es interesante detenerse, al menos un poco, en los destinos del papa León XIV en la Argentina: Buenos Aires, Córdoba y Luján. Una vez llegado a nuestro país estaremos seguros de los motivos de la elección pero podrían apuntarse posibles razones. La visita a Buenos Aires tiene algo de obligado: se trata de la Capital Federal de la República. Pero puede haber más motivos: ella, la ciudad de las dos fundaciones (1536 y 1580) recibió su nombre definitivo en 1580 como Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre. A Córdoba se la conoce, en nuestros días, por la “reforma” universitaria de 1918 pero debe recordarse que ella es genuinamente universitaria desde 1613 si se tiene en cuenta la obra de fray Fernando de Trejo y Sanabria o, si prefiere, 1621 cuando fue reconocida oficialmente por el papa Gregorio XV.

Es interesante detenerse, al menos un poco, en los destinos del papa León XIV en la Argentina: Buenos Aires, Córdoba y Luján. Archivo. Buenos Aires, Córdoba y Luján: los destinos elegidos En ambos casos, se trata de la primera institución universitaria en el territorio que, con el correr del tiempo, se convertiría en la República Argentina. Por último, Luján: se trata de la casa de la Madre de los argentinos. No obstante los numerosos pecados que acumulamos y de los que no siempre pedimos perdón, los argentinos somos marianos. Pidamos la gracia de ser auténticos devotos de la Virgen, de la purísima y limpia Concepción una de cuyas imágenes quiso quedarse a la vera del río Luján.

El papa León XIV nos visitará, entonces, como el vicario de Cristo en la tierra. Y nos predicará, seguramente, que la Fe, además de ser la fuente de nuestra vida cristiana, nos obliga a ser apóstoles, propagadores del Evangelio enseñado por Jesucristo para la salvación de los hombres. Mandato que nos obliga cristianizar, también, a nuestras familias y a nuestra querida Argentina en su totalidad. Se trata de dar cumplimiento a sus palabras pronunciadas el 28 de agosto de 2025: se trata de “trabajar en la construcción de un mundo más justo, más humano, más fraterno, que no puede ser otra cosa que un mundo más impregnado del Evangelio. Ante los numerosos desvíos de todo tipo que viven nuestras sociedades occidentales, no podemos hacer nada mejor, como cristianos, que volvernos hacia Cristo y pedir su auxilio en el ejercicio de nuestras responsabilidades”.