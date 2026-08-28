José María Muscari y sus "8 Mujeres" llegan a la calle Corrientes con una historia de misterio y humor

José María Muscari dirige a ocho grandes actrices en una nueva versión de “8 Mujeres”, la exitosa obra francesa que conquistó al cine.

José María Muscari lleva a escena una nueva versión de 8 Mujeres, la clásica obra francesa de Robert Thomas que combina misterio, humor, intrigas, secretos y revelaciones. La puesta llega a la calle Corrientes con un elenco integrado por Marita Ballesteros, Cecilia Dopazo, Emilia Mazer, María Leal, Linda Peretz, Juana Repetto, Silvia Pérez y Mónica Villa.

Una historia de misterio y humor La trama transcurre en una casa de campo durante los años cincuenta. Allí, el dueño de la mansión aparece asesinado y, a partir de ese momento, comienza una tensa investigación. Las discusiones, peleas y revelaciones se suceden mientras cada una de las mujeres expone secretos ocultos que las convierten en sospechosas. En esa casa, nadie parece ser quien dice ser y la verdad promete dejar al descubierto todas las mentiras.

José María Muscari junto a Marita Ballesteros, Cecilia Dopazo, Emilia Mazer, María Leal, Linda Peretz, Juana Repetto, Silvia Pérez y Mónica Villa. Gentileza. 8 Mujeres también alcanzó reconocimiento internacional gracias a la adaptación cinematográfica realizada en 2002 por François Ozon. La película contó con un elenco encabezado por Catherine Deneuve, Isabelle Huppert y otras grandes figuras del cine europeo, y recibió numerosos premios y nominaciones.

La película obtuvo 12 nominaciones a los Premios César y fue distinguida con el Oso de Plata en el Festival de Berlín. También recibió el premio a la mejor actriz de reparto y cinco nominaciones de la Academia Europea de Cine, además del Premio Lumière al mejor director y otros reconocimientos internacionales.