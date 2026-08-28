Una canción clásica se reversionó y ya es furor en redes sociales

Mercedes Ruíz Luque, o Mechi, como la llaman sus amigos y conocidos, es clara en su presentación personal: “Soy una persona que intenta poner lo poco que tiene al servicio de Dios y de los demás. Mi deseo es que cada canción pueda acompañar momentos de oración, de encuentro y de búsqueda, y ayudar a recordar que nunca estamos solos. Quiero que mi vida sea una canción de amor.” Así de contundente se expresa en su propia web. Ella es una de las creadoras de una canción que nació en 2011 y se extendió por el mundo: Vida en abundancia, un clásico del cancionero católico y cristiano de la última década.

Mercedes le cuenta a MDZ que “esa canción surgió hace 15 años para un retiro puntual: Pascua Universitaria, organizada en la diócesis de San Isidro”, y agrega: “Desde ese día fue cantándose en más ciudades, más provincias, más países y hoy se ha difundido por todo el mundo y en varios idiomas”. Ese aniversario de número redondo (15 años), disparó una idea entre ella y su marido: reversionar la canción con un sonido “más nuevo y moderno”. Por eso hace un año comenzaron a desarrollar la idea que se materializó este viernes 28 de agosto de 2026, que enseguida fue furor apenas lanzada en las redes sociales. “Viva Argentina!! Gracias hermanos desde Perú, Majes” escribió Teresa Frida Choque Condori, en uno de los cientos comentarios que ya tiene la canción publicada en Youtube.

De la idea a la reversión de Vida en Abundancia “Cuando decidimos reversionar la canción” -cuenta Mercedes- “nos pusimos en contacto con Juan Delgado quien se sumó enseguida para ayudarnos a que sea posible”. Luego tuvieron que pensar qué otros artistas y cantantes se podían sumar para que esta reversión tomara mayor impulso y fuerza. “Pensamos en 3 artistas que fueran argentinos, porque es una canción argentina que cantan en todos lados. Por eso queríamos hacer una nueva versión argentina como regalo para todo el mundo”, explica Mercedes.

Los cantantes que se sumaron fueron Athenas, Pablo Martínez y Maxi Larghi, tres de los artistas católicos más reconocidos en todo el mundo hispanoamericano. “Fue una producción espectacular”, atestigua Larghi a MDZ. “La verdad que quedó muy emocionante”, se suma Athenas, y se alegra al decir “Esta canción es un himno para la Argentina”. Al gozo de los artistas se le suman decenas y decenas de comentarios en las redes: “Que linda es y que linda quedó, con 4 grosos”, escribe Lucrecia Virasoro.