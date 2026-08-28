Cierra una estación de la línea B del subte por tres meses: cuándo será y qué obras harán

La estación Medrano de la línea B del subte porteño cerrará desde el próximo lunes 31 de agosto y permanecerá fuera de servicio durante aproximadamente tres meses . El cierre se debe a una serie de obras que alcanzarán prácticamente todos los sectores de la estación.

La intervención forma parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones que lleva adelante Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y tiene como objetivo mejorar la infraestructura y las condiciones de viaje para los pasajeros. Los trabajos ya se venían realizando fuera del horario de servicio , pero a partir del lunes será necesario cerrar la estación para avanzar con las tareas de mayor alcance.

La renovación contempla trabajos de impermeabilización y pintura , además del reemplazo integral de los pisos. También se instalará iluminación LED , nueva señalética fija y digital y elementos de señalización en braille en pasamanos y pórticos.

El proyecto incluye además nuevos revestimientos cerámicos, molinetes y puertas de emergencia . En los andenes se renovará el mobiliario, con la incorporación de bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Uno de los principales trabajos estará destinado a solucionar las filtraciones de agua , un problema que afecta a distintos sectores de la red de subterráneos. Para eso se realizarán tareas de inyección y tratamiento de juntas , además de la aplicación de productos específicos. También se colocará en las paredes un revestimiento de aleación de aluminio y zinc anticorrosión , que permitirá canalizar el agua y prevenir nuevas filtraciones.

La línea B, parte del plan de Renovación Integral de Estaciones NA

Los murales, a restaurar

La renovación incluirá la restauración de los murales de la estación. Las tareas serán realizadas por restauradores profesionales y estarán supervisadas bajo los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (CNMMyBH).

Qué otras estaciones del subte están cerradas

Medrano no es la única estación que permanece fuera de servicio por obras. Actualmente también están cerradas Tribunales, de la línea D, y General Urquiza y Entre Ríos, de la línea E.

Además, dentro del cronograma de próximas intervenciones aparecen otras estaciones de la red: