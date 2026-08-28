Subte gratis con el DNI: el cambio que simplifica el acceso para jubilados

Pasar el DNI por el molinete y entrar al subte sin pagar. Ese será el nuevo mecanismo para jubilados, pensionados y retirados que cumplan las condiciones establecidas por la Ciudad de Buenos Aires. La Legislatura porteña aprobó una modificación que busca reemplazar el actual trámite por una gestión presencial mucho más sencilla.

El cambio apunta a resolver una dificultad concreta: aunque el beneficio existe desde 2025, obtenerlo supone completar formularios digitales, gestionar claves y reunir certificados de distintos organismos. La nueva norma reduce esos pasos y limita la documentación que podrá solicitarse. Sin embargo, su aprobación no implica que la modalidad ya se encuentre disponible.

El beneficio está dirigido a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas o de Seguridad que tengan domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Además, sus ingresos mensuales no podrán superar el equivalente a dos jubilaciones mínimas y media. La gratuidad abarcará todas las líneas de subte, funcionará todos los días y no tendrá restricciones horarias, según establece la Ley 6.817 .

El acceso no será automático. Los interesados deberán darse de alta y acreditar que reúnen las condiciones exigidas. Una vez aprobada la solicitud, la Ciudad anticipó que podrán utilizar el DNI para atravesar el molinete, aunque la reglamentación pendiente deberá definir el funcionamiento técnico del sistema. El pase continuará siendo personal e intransferible y tendrá una vigencia de cinco años, con posibilidad de renovarlo mientras se mantengan los requisitos.

La gestión podrá realizarse en las sedes comunales porteñas y, de acuerdo con el proyecto aprobado, no requerirá turno previo. Cada solicitante deberá presentar únicamente su DNI, para comprobar el domicilio, y el último recibo de haberes, destinado a verificar el límite de ingresos. Los restantes controles quedarán a cargo de la administración mediante cruces de información con organismos públicos.

La modificación elimina exigencias que habían convertido una gestión relativamente simple en un recorrido burocrático. Hasta ahora se pedía ingresar al sistema de Trámites a Distancia, contar con una identidad digital validada y adjuntar documentación vinculada con ANSES, ARCA y posibles ingresos adicionales. El Gobierno porteño confirmó que, con el nuevo esquema, no podrán exigirse comprobantes distintos del DNI y el recibo previsional.

Cuándo comenzará a aplicarse el cambio

Todavía no existe una fecha exacta para el comienzo de la nueva modalidad. Después de la sanción legislativa, la norma debe ser promulgada y el Poder Ejecutivo porteño dispondrá de un plazo máximo de 60 días corridos para reglamentarla. Esa etapa determinará desde cuándo podrá solicitarse el beneficio bajo las nuevas condiciones y cómo se habilitará el DNI para utilizarlo en los accesos.

Hasta que la Ciudad comunique la puesta en marcha definitiva, continúa publicado el procedimiento vigente, que mantiene la modalidad digital y requisitos adicionales. Por eso, quienes quieran iniciar la gestión deberían consultar los canales oficiales o comunicarse con el 147 antes de acercarse a una sede comunal. El cambio ya fue aprobado, pero su implementación todavía depende de los pasos administrativos restantes.