Subte gratis para jubilados: la Ciudad de Buenos Aires simplifica el trámite y amplía el acceso

Los beneficiarios que cobren hasta 2,5 haberes mínimos podrán gestionar el beneficio con DNI y recibo de haberes. El pase tendrá una vigencia de cinco años.

La Ciudad de Buenos Aires simplificará el acceso al subte gratuito para jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La Legislatura porteña aprobó el Despacho Nº 0339-26, que modifica la Ley Nº 6.817 y elimina requisitos digitales que hasta ahora eran necesarios para obtener el beneficio.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, informó este 27 de agosto que podrán acceder quienes tengan domicilio en la Ciudad y perciban hasta 2,5 haberes mínimos. “Se dan de alta, pasan el DNI por el molinete. Simple”, afirmó al anunciar la medida, impulsada a partir de un proyecto de la diputada Graciela Ocaña y trabajado en forma conjunta.

Cómo funcionaba el beneficio Hasta ahora, quienes querían obtener el pase gratuito debían ingresar al sistema de Trámites a Distancia (TAD), presentar una constancia de ARCA y gestionar la certificación negativa de ANSES. Con el cambio aprobado, el trámite podrá hacerse en todas las sedes comunales presentando únicamente el DNI y el recibo de haberes.

Los cambios para acceder La gratuidad regirá todos los días y durante todo el horario de funcionamiento del subte, sin restricciones horarias. El beneficio tendrá una duración de cinco años y podrá renovarse todas las veces que sea necesario. Una vez promulgada la ley, el Poder Ejecutivo porteño contará con un plazo máximo de 60 días corridos para reglamentarla.

La modificación se conoce en la previa de un nuevo aumento del subte. Desde el 1° de septiembre, la tarifa informada pasará de $1684 a $1753, mientras que la Tarifa Social será de $613,55 y la estudiantil alcanzará los $245,42. En el Premetro, el pasaje será de $613,55. Para quienes utilicen una SUBE sin nominalizar, el boleto costará $2541,10 en el subte y $975,54 en el Premetro.