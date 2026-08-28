El drama de Ernestina, la personal trainer argentina detenida en Estados Unidos entre "cucarachas y hormigas": "Es humillante"

Hace casi un mes que Ernestina Pavlovsky no puede volver a su vida en Aspen. El 1° de agosto, esta argentina de 33 años fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el aeropuerto internacional de Miami, en el momento en que se disponía a tomar un vuelo de regreso a Colorado tras visitar a su familia en Florida. Desde entonces, permanece bajo custodia migratoria y aguarda una audiencia judicial pautada para el 1 de septiembre que definirá su futuro en el país.

El arresto ocurrió de forma abrupta. Según relató su pareja, el estadounidense Cody Kosinski, al medio Aspen Daily News, agentes vestidos de civil rodearon a Pavlovsky directamente en la puerta de embarque y la pusieron bajo custodia allí mismo , en lo que él calificó como un episodio traumático.

A partir de ese momento, comenzó un recorrido por distintas dependencias del sistema migratorio: primero fue trasladada al centro de procesamiento de ICE en Miramar, Florida; luego al Centro de Transición de Broward; y finalmente derivada al Centro de Procesamiento CoreCivic de Laredo, en Texas, donde continúa detenida.

Pavlovsky vive en Estados Unidos hace 13 años . En Aspen construyó una vida junto a Kosinski: trabaja como personal trainer, practica esquí y snowboard , y es una apasionada del cine. También comparte su día a día con Moksha, su perro.

Quienes la conocen la describen como una persona de energía contagiosa. "Tiene un magnetismo especial. Es como el sol. Entra en un sitio y todo se ilumina", la definió su amiga Mariah Lee. Kosinski, por su parte, la describió como "brillante y acogedora. Y ruidosa en el mejor sentido de la palabra", y agregó: "Es muy amable y generosa. Es amigable con todo el mundo que conoce y tiene una risa que alegra a cualquiera".

Instagram | @ernestinamishenkapavlovsky

Un trámite migratorio que quedó a mitad de camino

La situación legal de Pavlovsky tiene una explicación puntual: había ingresado a Estados Unidos con visa de turista, y su proceso de regularización migratoria quedó inconcluso después de divorciarse de un ciudadano estadounidense, tras cinco años de matrimonio. De acuerdo con su entorno, no tiene antecedentes penales y nunca buscó esconderse: simplemente esperaba que se resolviera su estatus. Tanto era su temor a no poder reingresar al país que, según sus allegados, no había vuelto a pisar la Argentina en años.

El panorama se complicó cuando un juez le negó la libertad bajo fianza, al considerar que no tenía vínculos suficientes con Estados Unidos y que, por lo tanto, representaba un riesgo de fuga.

Denuncias por las condiciones de detención en Texas

Mientras espera la audiencia del 1 de septiembre, allegados a Pavlovsky describieron un escenario de detención muy precario en el centro de Laredo. Mariah Lee, que mantiene contacto con ella, relató: "Hay moho por todas partes. Hay cucarachas y hormigas que se arrastran sobre las mujeres mientras duermen".

Kosinski sumó otros detalles: "Hay duchas comunitarias con cámaras y los guardias vigilan constantemente. Los baños están a la intemperie. No hay privacidad y es humillante, como si quisieran castigar a estas personas".

La preocupación de su pareja crece con el correr de los días: "Ella no está bien. Tenemos que sacar a Tina de ahí. Está muy enferma. Le preocupa mucho el funcionamiento de sus órganos vitales. Siente que está siendo víctima de una especie de terrorismo psicológico. Está sufriendo muchísimo. No podemos permitirnos que siga allí después del 1° de septiembre".

Los planes que quedaron en pausa y el pedido de ayuda política

Antes del arresto, Pavlovsky y Kosinski proyectaban casarse y, a partir de eso, iniciar el trámite formal para regularizar la situación migratoria de ella. Esos planes quedaron interrumpidos por la detención.

En busca de respaldo institucional, Kosinski se reunió el sábado con el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, para pedirle ayuda con el caso. Castro se refirió públicamente a la situación: "Su historia es como la de tantas otras personas honestas y trabajadoras que se han visto afectadas por la deportación masiva de Trump".

La campaña para liberar a Ernestina

Frente a la detención, la comunidad de Aspen organizó una campaña de recaudación en GoFundMe que logró juntar cerca de US$50.000, destinados a cubrir los gastos de la defensa legal de Pavlovsky.