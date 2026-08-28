Cáncer de mama: el mapa que revela cuántos mamógrafos hay en Argentina y cuántos funcionan

El primer Mapa Mamográfico Federal de Argentina permitió reunir en un mismo relevamiento información sobre la cantidad de equipos disponibles, su distribución territorial, estado operativo y condiciones de funcionamiento. El mamógrafo es un equipo médico de diagnóstico por imágenes que examina el interior de las mamas, por lo que es fundamental para detectar el cáncer de mama.

El estudio fue realizado por la Fundación Instituto Natura junto con Surcos Asociación Civil y tuvo como objetivo relevar la infraestructura vinculada con la detección temprana del cáncer de mama.

El trabajo identificó 1.498 mamógrafos en funcionamiento en el país , de los cuales 404 pertenecen al subsector público y 1.094 a obras sociales y prestadores privados .

Dentro del sistema público fueron registrados 404 mamógrafos en 375 establecimientos de 23 de las 24 provincias . Sin embargo, al momento del trabajo de campo solo 328 equipos se encontraban operativos .

El relevamiento mostró que 90 mamógrafos presentaban desperfectos técnicos , mientras que otros 46 estaban fuera de servicio . En conjunto, esos datos indican que una parte de los equipos registrados no podía prestar atención con normalidad.

El relevamiento mostró que 90 mamógrafos presentaban desperfectos técnicos.

Las provincias con más equipos públicos

La distribución de los mamógrafos presenta diferencias entre las distintas jurisdicciones. Buenos Aires concentra la mayor cantidad, con 134 equipos instalados en 122 establecimientos.

Luego aparecen Santa Fe, con 33 mamógrafos; Santiago del Estero, con 23; la Ciudad de Buenos Aires, con 21; y Entre Ríos, con 19.

La cantidad de aparatos no es el único factor que determina la disponibilidad de estudios. El informe también analizó cuántos días y horas por semana funcionan los equipos.

De los establecimientos relevados, 241 mamógrafos trabajan cinco días hábiles por semana. En cambio, 35 funcionan tres días; 24, dos días; 12, un día; y 21 tienen una disponibilidad inferior a una jornada semanal.

A esto se suma que el 42% de los equipos públicos funciona menos de seis horas por día, una condición que reduce la cantidad de turnos que pueden otorgarse.

Falta de personal y equipos con distintos niveles de antigüedad

El funcionamiento de los mamógrafos también depende de la disponibilidad de personal técnico. El relevamiento detectó que 33 establecimientos no cuentan con técnicos para operar los equipos.

En otros centros, los profesionales deben repartir sus tareas. Unos 159 servicios tienen técnicos con dedicación exclusiva, mientras que 183 establecimientos cuentan con personal que alterna el mamógrafo con otras funciones dentro del área de imágenes.

El relevamiento detectó que 33 establecimientos no cuentan con técnicos para operar los equipos.

De esta manera, el informe señala que el 49% del personal técnico trabaja bajo un esquema de polifuncionalidad, situación que condiciona la posibilidad de ampliar horarios y sostener una atención continua.

El estado tecnológico también presenta diferencias. El 26% de los mamógrafos públicos fue incorporado entre 2020 y 2024, mientras que todavía existen equipos instalados durante las décadas de 1980 y 1990 y otros que llegaron al sistema durante los primeros años de la década de 2000.

El mantenimiento constituye otro de los puntos relevados. El 46% de las instituciones informó que realiza tareas de mantenimiento únicamente cuando los equipos presentan una falla. En tanto, 138 establecimientos realizan controles anuales.

La situación del sector privado

El mapa también identificó 1.094 mamógrafos correspondientes a obras sociales y prestadores privados. Esta cifra, sumada a los 404 equipos públicos, conforma el total de 1.498 mamógrafos registrados en el país.

Sin embargo, el informe advierte que existe una dificultad para analizar con el mismo nivel de detalle la infraestructura privada. No hay un registro público consolidado que permita conocer de manera precisa dónde se encuentra cada equipo, cuál es su disponibilidad efectiva y cuánto aporta al acceso a estudios de detección temprana.

Por otro lado, el relevamiento también incorporó información sobre las políticas públicas provinciales. 20 de las 24 jurisdicciones adhirieron a las leyes nacionales relacionadas con el cáncer de mama, mientras que 18 cuentan con programas creados mediante una ley o un decreto.