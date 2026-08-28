Natural Race 2026 presentó su quinta edición en Vaypol de Dalvian Mall

Este jueves 27 de agosto , Vaypol de Dalvian Mall fue escenario de la conferencia de prensa de Natural Race 2026 , donde se presentó oficialmente la quinta edición de una de las principales competencias de trail running del oeste argentino.

Organizada por Vaypol junto a Saucony y con el acompañamiento de Dalvian Mall , la carrera se llevará a cabo el próximo domingo 27 de septiembre y convocará a aproximadamente 3.000 corredores de Mendoza, distintas provincias argentinas y otros países.

Durante la presentación se dieron a conocer los principales detalles de esta nueva edición, que contará con seis distancias: 7K, 12K, 15K, 21K, 42K y 60K , con propuestas destinadas tanto a quienes se inician en el trail running como a atletas experimentados.

“Natural Race representa un proyecto que fue creciendo año tras año y que hoy se encuentra entre las competencias de trail running más importantes del oeste argentino. Para nosotros es un orgullo poder impulsar un evento que reúne deporte, naturaleza y turismo”, destacó Julio Cortes durante la conferencia.

Uno de los grandes atractivos de esta quinta edición será La Travesía , integrada por las distancias Ultra 60K y Maratón 42K .

Ambas tendrán su largada en la costa norte del Dique Potrerillos y finalizarán en el Teatro Griego Frank Romero Day, atravesando algunos de los paisajes más emblemáticos de la montaña mendocina, entre ellos la Pampa de los Ñangos, el Cerro Alfalfar y Puesto del Indio.

“Es un desafío enorme para los corredores porque se trata de distancias muy exigentes y de un recorrido que atraviesa algunos de los paisajes más emblemáticos de la montaña mendocina”, explicó Mauricio Gutiérrez Vila, integrante de la organización.

Puesto del Indio, uno de los protagonistas

El paso por Puesto del Indio será uno de los puntos destacados de La Travesía y permitirá que corredores provenientes de distintos lugares del país y del extranjero conozcan este particular paisaje de la montaña mendocina.

La competencia busca que la experiencia vaya más allá del desafío deportivo y permita a los participantes conectar con el entorno natural.

El Teatro Griego será el epicentro

El Teatro Griego Frank Romero Day será el centro de la competencia y concentrará la llegada de todas las distancias, las actividades para el público y la cobertura general del evento.

Además, Natural Race contará con transmisión en vivo a través del canal de YouTube de RunningVa, con imágenes desde distintos puntos del circuito, tomas aéreas, seguimiento de los corredores y entrevistas.

La entrega oficial de kits se realizará el sábado 26 de septiembre en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza, en la previa de una jornada que promete convertir nuevamente a la provincia en el escenario de una gran fiesta del trail running.

Deporte, naturaleza y turismo

Con cinco ediciones, Natural Race continúa creciendo y consolidándose como una propuesta que combina deporte, naturaleza y turismo, contribuyendo al posicionamiento de Mendoza como destino de turismo deportivo y de montaña.

La conferencia de prensa realizada en Vaypol de Dalvian Mall dio así el puntapié oficial para una nueva edición de Natural Race, que el próximo 27 de septiembre llevará a miles de corredores a recorrer algunos de los paisajes más impactantes de Mendoza.

Una presentación con presencia institucional

El encuentro contó también con la presencia del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien acompañó la presentación oficial de la competencia.

Por parte de Dalvian, participaron Julio Cortes, Andrés Isaguirre, Mauricio Gutiérrez Vila, Agustín Palacios, Juan Pablo Eraso, Diego Agüero y Lucinda Vivanco. En representación de Puesto del Indio, estuvieron presentes Bárbara Vila y Pablo Curtosi.

La participación de representantes del sector público, las instituciones organizadoras y los espacios vinculados al recorrido reafirmó el carácter integral de Natural Race, una propuesta que combina deporte, naturaleza, turismo y promoción de los paisajes mendocinos.