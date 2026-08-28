Biotecnología, inversiones y startups: Argentina se prepara para recibir la Crossing Over LATAM BioExpo

La biotecnología atraviesa un momento de aceleración global. Frente a ese escenario, el Centro de Convenciones de Buenos Aires será sede de la primera Crossing Over LATAM BioExpo 2026 , una iniciativa privada argentina que busca reunir en un mismo lugar a quienes generan ciencia, quienes la transforman en empresas, quienes pueden escalarla industrialmente y quienes invierten en ella.

Hay una revolución en marcha que combina biología, inteligencia artificial, nuevos medicamentos, alimentos, agricultura, energía y materiales. Y durante tres días, del 21 al 23 de octubre, una parte importante de esa conversación global tendrá lugar en Buenos Aires.

La primera edición convocará a referentes internacionales de la industria biofarmacéutica y biotecnológica, científicos, compañías multinacionales, startups , fondos de venture capital, universidades, centros de investigación y organismos públicos de distintos países.

Durante los tres días habrá exposición comercial, reuniones de negocios one-to-one, presentaciones de startups frente a inversores y corporaciones, actividades científicas y dos competencias orientadas a encontrar proyectos con potencial de impacto.

El impacto potencial excede a los medicamentos. Agricultura, alimentos, energía, materiales, química, ambiente y producción industrial comienzan a compartir una misma plataforma tecnológica: la capacidad de utilizar y programar sistemas biológicos para producir soluciones que antes dependían de otros procesos.

Argentina llega a este momento con una combinación poco frecuente en la región: una larga tradición científica, recursos humanos altamente capacitados, empresas biotecnológicas que ya compiten internacionalmente y una nueva generación de startups e inversores especializados. Y Buenos Aires será, durante tres días, el lugar donde científicos, emprendedores, grandes compañías, inversores y gobiernos intentarán responder una pregunta que puede definir las próximas décadas: ¿qué lugar va a ocupar América Latina en la nueva economía de la biología?

Crossing Over LATAM BioExpo nació como una iniciativa privada, impulsada por actores del ecosistema científico, biotecnológico y empresarial argentino.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, y con la participación del CONICET, en una articulación público-privada que busca aprovechar una oportunidad: posicionar a Buenos Aires como uno de los puntos de encuentro de la biotecnología latinoamericana con el mundo.

Medicamentos, biocombustibles, alimentos y el agro se diseña en un laboratorio

La amplitud del programa busca mostrar que la revolución biotecnológica excede ampliamente a la industria farmacéutica.

La agricultura tendrá un lugar central. El programa buscará mostrar cómo edición genética, bioinsumos, microbiología, nuevas técnicas de mejoramiento e inteligencia artificial comienzan a modificar una industria particularmente estratégica para América Latina.

Otra parte de la agenda estará dedicada a la transformación de los alimentos y los ingredientes, se presentarán alternativas para producir ingredientes naturales mediante biotecnología celular. También se mostrará el potencial de las levaduras y la fermentación para producir ingredientes naturales.

La transición hacia procesos productivos de base biológica será otro de los ejes, se analizarán cómo la biotecnología puede transformar la próxima generación de combustibles. La pregunta atraviesa buena parte del encuentro: ¿cuántos productos que hoy se fabrican mediante química tradicional o derivados fósiles podrán producirse mañana utilizando células, enzimas o microorganismos?

Un proyecto privado con articulación público-privada

Crossing Over LATAM BioExpo nació como una iniciativa privada, impulsada por actores del ecosistema científico, biotecnológico y empresarial argentino.

Desde ese origen privado, el proyecto fue sumando el acompañamiento de instituciones públicas y científicas que comparten el objetivo de fortalecer la vinculación entre conocimiento y producción.

El encuentro cuenta con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, y con la participación del CONICET. La convergencia entre iniciativa privada, sistema científico, empresas y sector público es, justamente, parte del modelo que se quiere promover.