Ropa con hasta 70% de descuento: el circuito que dura un solo día

Durante cinco horas, uno de los corredores comerciales más conocidos de Villa Crespo se convertirá en un gran paseo de compras a cielo abierto. Más de 80 locales participarán este sábado 29 de agosto del Circuito Outlets, con descuentos de hasta el 70% en distintos productos, ropa y actividades para acompañar el recorrido.

La jornada se desarrollará de 15 a 20 horas y tendrá como principales ejes las calles Aguirre y Gurruchaga, donde se concentra buena parte de los outlets del barrio. La propuesta forma parte de la tercera edición de Buenos Aires Está de Moda , una programación que se extenderá hasta el 17 de septiembre con recorridos, desfiles y experiencias vinculadas con el diseño.

La lista incluye locales de indumentaria, calzado, marroquinería, ropa infantil, decoración y artículos deportivos. Entre las marcas participantes aparecen Levi’s, 47 Street, Arredo, Ayres, Brooksfield, Cardón, Complot, Desiderata, Equus, Grimoldi, Juanita Jo, Mimo & Co, Ossira, Portsaid, Prüne, Rochas, Sweet, Tucci, Viamo y Wanama Kids. También habrá propuestas de emprendimientos y comercios independientes instalados en la zona.

Las rebajas podrán alcanzar el 70%, aunque ese porcentaje máximo corresponderá a productos seleccionados y dependerá de cada establecimiento. Por eso, no todas las prendas ni todos los comercios ofrecerán la misma promoción. Antes de pagar será conveniente consultar el precio final, las formas de pago disponibles y las condiciones para realizar cambios, especialmente cuando se trate de artículos discontinuados o pertenecientes a temporadas anteriores.

El recorrido se concentrará principalmente sobre Aguirre, entre Juan B. Justo y Scalabrini Ortiz, y sobre Gurruchaga, entre Jufré y Vera. Ambas calles integran la zona de outlets reconocida por el sitio oficial de Turismo de Buenos Aires . Como los locales se encuentran distribuidos en varias cuadras, organizar la visita con anticipación permitirá comparar precios y aprovechar mejor las cinco horas de actividad.

La jornada no estará limitada a las compras. La programación incluye DJ sets en vivo, talleres para diseñar y personalizar tote bags y recorridos guiados por las tiendas junto con las creadoras de contenido Sereinne y Juli Borobio. Las actividades estarán distribuidas en diferentes puntos del circuito y acompañarán el movimiento comercial durante toda la tarde.

Gastronomía y actividades para completar el paseo

Cafeterías, restaurantes y otros espacios gastronómicos de Villa Crespo también se incorporarán con menús promocionales. Entre los establecimientos anunciados figuran Almíbar Pizza & Vermut, Borra Caffè, DOC Café, Fraterno, Mazzo, Raíz, Stop & Coffee, Vecindario y 10 Recetas Japonesas. La participación de estos locales permitirá combinar las compras con una pausa dentro del mismo corredor barrial.

El Circuito Outlets tendrá acceso libre y no requerirá inscripción previa. La organización recomienda consultar el mapa de comercios adheridos antes de iniciar el recorrido, ya que los descuentos, productos disponibles y beneficios serán definidos por cada local. La actividad se realizará únicamente durante la tarde del sábado, por lo que las promociones especiales anunciadas para el evento no necesariamente continuarán después de las 20.