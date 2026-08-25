El secreto para blanquear la ropa sin cloro y dejarla como nueva

El cloro destruye tu ropa blanca con el tiempo. Olvida las manchas con este truco casero y recupera tus prendas.

El cloro desgasta tu ropa y deja manchas amarillas difíciles de quitar. La solución para recuperar tus prendas está en aplicar este truco casero que devolverá la blancura sin dañarlas.

La mezcla para lavar tu ropa sin cloro El método requiere mezclar una taza de bicarbonato de sodio en tres litros y medio de agua hervida. Revuelve el polvo en el líquido hasta disolver todos los granos por completo. Este paso garantiza que el producto penetre las fibras de forma pareja.

Sumerge la ropa y déjala en remojo durante una hora por la noche. Esto afloja la suciedad y neutraliza los malos olores del tejido. Este proceso actúa sin el olor fuerte ni los riesgos del cloro.