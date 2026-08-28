La Anmat modificó los aranceles para medicamentos y productos médicos: cuáles son los nuevos topes

La Anmat aprobó una nueva nómina de aranceles y trámites para medicamentos y productos médicos. La medida regirá desde el 1 de septiembre.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó una nueva nómina de aranceles y trámites correspondientes a Especialidades Medicinales y Productos Médicos. La medida fue establecida mediante la Disposición 5461/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y comenzará a regir el 1 de septiembre.

La disposición modifica el esquema establecido anteriormente por la Disposición 2978/26 y establece nuevas pautas para determinados trámites vinculados con el registro y la habilitación de especialidades medicinales. La medida también contempla cambios en los aranceles correspondientes a trámites de comercio exterior en los que interviene el organismo.

Cuáles son los nuevos topes de los aranceles Uno de los principales cambios está relacionado con los trámites de comercio exterior. La Anmat estableció un tope arancelario máximo de $12.000.000 para las Especialidades Medicinales y de $5.000.000 para importaciones de Productos Médicos.

La medida modifica los aranceles de distintos trámites ante la Anmat. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ. Qué otros cambios establece la Anmat La nueva normativa también adecua determinados trámites relacionados con el registro y la habilitación de especialidades medicinales, a partir del análisis técnico y financiero realizado por el organismo. La Anmat señala que estos cambios tienen en cuenta la evolución de la recaudación desde la entrada en vigencia del esquema anterior y la necesidad de garantizar los recursos para el funcionamiento de sus áreas técnicas.

Además, la disposición contempla modificaciones vinculadas con los trámites y aranceles relacionados con alimentos, a partir de los cambios introducidos por el Decreto 697/2026, que modificó competencias de la Anmat en materia de registro y fiscalización de alimentos y simplificó determinados procedimientos de importación y emisión y reconocimiento de certificados.