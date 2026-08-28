Todos los últimos viernes de agosto se conmemora el Día Nacional “Por una Argentina sin Chagas” , una enfermedad silenciosa y mortal que afecta a casi siete millones de personas en el mundo y a un millón y medio en nuestro país.

El Chagas puede estar presente en el organismo sin dar señales, y el objetivo de la fecha es visibilizar una enfermedad que continúa siendo un desafío para la salud pública en Argentina. Normalmente los síntomas más severos no suelen presentarse hasta después de algunos años de contraída.

Muchas personas infectadas pueden permanecer años sin manifestar síntomas de la enfermedad. Esto genera dificultades en la detección temprana, siendo el diagnóstico oportuno fundamental para el tratamiento de la misma.

El agente causal es el Trypanosoma cruzi, un parásito que se reproduce en el interior de las células de los tejidos y circula libre en la sangre. La forma circulante es de gran movilidad y su longitud es similar a 3 glóbulos rojos.

La vinchuca es el agente vector de mayor importancia sanitaria en nuestro país, de hábitos domiciliarios y peridomiciliarios. Es posible hallarla en el 70% del territorio nacional (desde el norte de nuestro país hasta el sur de Río Negro) y en mayor cantidad en las regiones de clima cálido y seco.

El mal de Chagas afecta a más de un millón y medio de personas en Argentina.

Otras formas de transmisión es de madre a hijo durante el embarazo, por transfusiones de sangre no controladas, trasplantes de órganos o por el consumo de alimentos contaminados con el parásito.

La vinchuca, el principal agente vector

Los seres humanos y los animales silvestres y domésticos (a excepción de las aves) expuestos a la picadura de vinchucas infectadas son sensibles a esta patología. En el ser humano se distinguen tres fases clínicas: aguda, crónica indeterminada y crónica sintomática.

Con preferencia habita las viviendas de áreas rurales construidas con paredes sin revoque, techos de paja y en lugares próximos al domicilio, como gallineros, corrales y depósitos.

Los esfuerzos de la comunidad científica

La comunidad científica lleva adelante esfuerzos sostenidos para lograr su erradicación: desde la formulación de nuevas terapias antiparasitarias, que disminuyen la probabilidad de aparición de síntomas y reducen la circulación del parásito entre los seres humanos, hasta el control de la transmisión vectorial y congénita.

En este último aspecto, resulta fundamental el diagnóstico en mujeres embarazadas y en los recién nacidos de madres infectadas, ya que constituye una de las medidas preventivas más efectivas para frenar la propagación de la enfermedad.

Una célula infectada con Trypanosoma cruzi, causante del mal de Chagas. Conicet

En este marco, el Laboratorio de Biología de Trypanosoma cruzi y la enfermedad de Chagas, dirigido por la Dra. Patricia Romano, en el Instituto de Histología y Embriología de Mendoza (IHEM-CONICET), desarrolla diversas líneas de investigación que abordan estos aspectos clave y aportan conocimientos indispensables sobre esta enfermedad que, a más de un siglo desde su descubrimiento, sigue afectando la calidad de vida de millones de personas.