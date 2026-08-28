La nieve mantiene cerrado el paso a Chile y el frío se intensifica en alta montaña

El Paso Internacional Cristo Redentor continúa cerrado este jueves debido a las condiciones climáticas adversas que afectan a alta montaña . El corredor permanece inhabilitado hasta nuevo aviso y por el momento no existe una anticipación sobre su posible reapertura.

Además, el frío volvió a intensificarse en los distintos puntos de la cordillera. Según el último reporte, Uspallata registra -2°, Punta de Vacas -9°, Puente del Inca -12° y Las Cuevas -13°, con temperaturas que descienden a medida que aumenta la altura.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación mientras continúan las condiciones adversas. El pronóstico había anticipado un período de inestabilidad durante varios días y se espera que el tiempo comience a mejorar hacia el fin de semana.

En los últimos días, la Dirección Nacional de Vialidad había informado que el tramo de la Ruta Nacional N°7 comprendido entre Uspallata y la boca del túnel internacional se encontraba intransitable para todo tipo de vehículos. El reporte advertía sobre deslizamientos y desprendimientos de rocas, posibles voladuras de nieve sobre la calzada y formación de hielo en sectores de sombra.

Los desprendimientos registrados el miércoles complicaron aún más la transitabilidad de la ruta 7 en alta montaña.

Las condiciones meteorológicas también afectan la visibilidad en los sectores más altos. Mientras el personal y los equipos viales continúan trabajando en el corredor, la habilitación del tránsito quedará sujeta a que existan condiciones seguras para circular.

El cierre actual se produjo después de una breve reapertura del Cristo Redentor. El paso había vuelto a funcionar el 18 de agosto, primero exclusivamente para camiones, y luego permitió el tránsito general durante el fin de semana, antes de volver a interrumpirse el lunes 24.

Ahora, el corredor internacional atraviesa una nueva jornada de cierre y sin una fecha definida para volver a abrir. Las autoridades continuarán evaluando el estado de la ruta y la evolución del clima antes de tomar una nueva decisión.

Pehuenche también continúa cerrado

Mientras el Cristo Redentor permanece inhabilitado, el Paso Pehuenche también continúa cerrado. De esta manera, los principales corredores internacionales de Mendoza hacia Chile permanecen sin circulación.

La situación seguirá bajo vigilancia durante los próximos días, especialmente por las bajas temperaturas y la presencia de nieve y hielo en distintos sectores de la cordillera. Por ahora, el Paso a Chile continúa cerrado hasta nuevo aviso y Las Cuevas registra -13°, en una nueva jornada marcada por el frío extremo en alta montaña.