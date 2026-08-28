Social Media Day Mendoza 2026: las nuevas reglas del marketing y los negocios llegan al Sheraton

¿Cómo cambia una estrategia cuando la inteligencia artificial ya forma parte del trabajo diario? ¿Qué contenidos logran captar la atención? ¿Cómo se transforman las redes sociales en oportunidades de negocio? Estos serán algunos de los ejes de Social Media Day Mendoza , que se realizará el 23 de septiembre, de 9 a 13:30, en Sheraton Mendoza Hotel.

Social Media Day Argentina vuelve a Mendoza con una propuesta pensada para quienes necesitan entender, aplicar y anticiparse a los cambios que atraviesan la comunicación y los negocios.

Durante una mañana, especialistas y referentes de la industria compartirán casos, experiencias, tendencias y herramientas para analizar qué está sucediendo en el ecosistema digital y, principalmente, cómo llevar esos aprendizajes a la práctica.

La inteligencia artificial tendrá un lugar central, atravesando temas como generación de contenidos, creatividad, automatización, marketing y nuevas formas de trabajar. También se abordarán las transformaciones de las redes sociales, el social commerce, las audiencias, la comunicación digital y las estrategias que conectan contenidos con resultados de negocio .

La propuesta apunta a salir de la conversación puramente tecnológica: no se trata solamente de conocer nuevas herramientas, sino de comprender cuándo utilizarlas, cómo integrarlas a una estrategia y qué oportunidades pueden generar para marcas, empresas y profesionales .

Social Media Day Mendoza convocará a profesionales de marketing, comunicación y tecnología, empresas, agencias, emprendedores, pymes, periodistas, creadores de contenido y estudiantes interesados en actualizar conocimientos y sumar nuevas perspectivas para su actividad.

Datos clave e inscripción al evento

El encuentro será exclusivamente presencial, generando además un espacio para el intercambio y networking entre los participantes y referentes de la industria.

Las entradas, que se obtienen a través de la web del Social Media Day, cuentan con preventa promocional y beneficios especiales para universidades, cámaras empresariales y asociaciones, que podrán solicitar información a [email protected].

Fecha: miércoles 23 de septiembre

Hora: 9:00 a 13:30

Ubicación: Sheraton Mendoza Hotel