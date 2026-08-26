El futbolista argentino Matías Pourrain recuperará la libertad tras 20 días detenido en Estados Unidos: deberá pagar una fianza de US$20.000

Matías Pourrain recuperará la libertad después de pasar 20 días detenido en Estados Unidos por el ICE . La Justicia estadounidense fijó este miércoles una fianza de US$20.000 , que permitirá que el futbolista argentino salga de prisión mientras continúa el proceso migratorio.

La noticia fue confirmada a TN por Regina de Moraes , abogada de Pourrain, quien explicó que la fianza será abonada este jueves. Una vez completados los trámites administrativos, el jugador podrá abandonar el lugar donde permanece detenido en Texas y regresar a su casa en Florida .

Durante estos 20 días, Pourrain pasó por tres cárceles de distintos estados y de diferentes características . Según contó su entorno, incluso llegó a compartir celda con personas detenidas por delitos comunes.

" Está súper bien" , aseguró De Moraes al referirse al estado actual de Pourrain, después de casi tres semanas de incertidumbre desde su detención por parte del ICE. Una vez realizado el pago y completados los procedimientos administrativos, el futbolista podrá salir del centro de detención y emprender el regreso a Florida.

La liberación bajo fianza no implica el cierre del caso . Según explicó su abogada, el proceso migratorio continuará en la Corte de Migraciones y podría extenderse durante varios años.

Mientras ese procedimiento siga adelante, Pourrain continuará en Estados Unidos y no será deportado a la Argentina, de acuerdo con lo explicado por su defensa. Además, podrá seguir jugando al fútbol. Desde su club, según contó su abogada, lo acompañaron durante todo este período y permanecieron cerca del jugador mientras atravesaba la situación.

Cómo fueron los 20 días de detención

La situación comenzó el 7 de agosto, cuando agentes del ICE detuvieron a Pourrain en el aeropuerto de Miami mientras viajaba con su equipo rumbo a Los Ángeles para disputar un partido.

Sus primeros tres días transcurrieron en el Centro de Procesamiento de ICE de Miramar. De acuerdo con el relato de su defensa, fueron jornadas en condiciones extremas. El futbolista llegó a compartir una pequeña celda con otros 68 hombres, tuvo que dormir sentado y recibió una alimentación que su defensa calificó como "para animales".

Después de atravesar distintos centros de detención, Pourrain se encuentra actualmente en Texas. Con el pago de la fianza y una vez finalizados los trámites administrativos, podrá regresar a Florida.