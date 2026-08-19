"Aterrador": el futbolista que casi se ahoga en una piscina salió del coma inducido

El futbolista del Cagliari Yael Trepy, de 20 años, salió del coma inducido en el que había sido ingresado después de sufrir un grave accidente en una piscina de Cerdeña. El jugador fue encontrado inconsciente y boca abajo en el agua, pero respondió al tratamiento médico y actualmente respira por sus propios medios.

Trepy había quedado internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santissima Annunziata de Sassari con un cuadro respiratorio crítico, luego de inhalar una gran cantidad de agua. Los médicos redujeron de manera progresiva la sedación y el soporte ventilatorio hasta conseguir despertarlo y retirarle el tubo de respiración.

La evolución es considerada favorable: no presenta déficits neurológicos y permanece bajo vigilancia en terapia intensiva . Si continúa de esta manera, los especialistas prevén trasladarlo a una habitación convencional. Sin embargo, el futbolista no recuerda lo sucedido antes de ser encontrado en la piscina.

El presidente del Cagliari , Tommaso Giulini, contó que el futbolista había pasado varias horas al sol junto a otros compañeros. Según su reconstrucción, Trepy se quedó dormido durante dos o tres horas con el teléfono apoyado sobre el pecho y se encontraba inicialmente en la parte menos profunda de la piscina.

“Lo que ocurrió fue, sin duda, algo único en mi vida, más allá de mi vida en el fútbol. Su madre me contó que Yael no recuerda nada de lo ocurrido”, relató Giulini, quien calificó el episodio como “tan absurdo” como “aterrador”.

El dirigente explicó que Trepy se habría deslizado hacia una zona en la que no podía hacer pie. El futbolista, además, no sabe nadar, de acuerdo con la información que recibió el presidente de parte de su representante, Edoardo Oggianu.

“Se quedó dormido al sol durante dos o tres horas con el teléfono sobre el pecho. Los dos compañeros que estaban con él incluso se burlaron de él por la marca del sol que tenía. Él estaba en la parte menos profunda de la piscina y se deslizó hacia la zona donde no hacía pie”, detalló Giulini.

@tommasogiulini: “Ringrazio tutto il personale sanitario e in primis la dottoressa Milia. C’è stato un grande esempio di tempestività e competenza, i soccorsi sono arrivati meno di cinque minuti dopo l’accaduto, bastava poco di più per avere una situazione molto più grave”.



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De acuerdo con el comunicado del Cagliari, Trepy pudo haber sufrido también un episodio de pánico, agravado por la exposición prolongada al sol. El club no precisó si el jugador estaba utilizando algún elemento flotante cuando se quedó dormido.

El rescate y la llegada al hospital

La situación fue advertida por una joven, que dio la alarma. Un compañero y un excompañero del futbolista se lanzaron inmediatamente al agua para rescatarlo. Trepy había perdido el conocimiento y vomitaba agua cuando fue retirado de la piscina. La intervención de los servicios de emergencia resultó determinante para estabilizarlo y trasladarlo al hospital.

“Una chica dio inmediatamente la alarma; un compañero y un excompañero se lanzaron al agua para salvarlo. Estaba vomitando agua y había perdido el conocimiento. La rapidez de los servicios de emergencia fue fundamental para extraer una enorme cantidad de agua de sus pulmones y oxigenarlo mediante la intubación”, explicó el presidente del Cagliari.

El futbolista fue trasladado posteriormente al Hospital Santissima Annunziata de Sassari, donde ingresó en terapia intensiva con un cuadro respiratorio crítico provocado por la cantidad de agua que había inhalado. La directora de la UCI, Stefania Milia, confirmó que los estudios no detectaron ninguna otra sustancia en el organismo de Trepy. Giulini también aseguró que no había alcohol ni drogas en su cuerpo.

La evolución del futbolista del Cagliari

Tras varios días de tratamiento, los médicos comenzaron a reducir la sedación y el soporte respiratorio. La respuesta del jugador permitió avanzar hasta la extubación y su despertar, sin que se detectaran secuelas neurológicas. Actualmente, Trepy respira correctamente y continúa bajo observación en la Unidad de Cuidados Intensivos. Si mantiene esta evolución, el equipo médico contempla trasladarlo próximamente a una unidad convencional.

El joven nació en 2006 en Villeneuve-Saint-Georges, en la región francesa de Île-de-France. Comenzó su formación en el equipo de su localidad y luego pasó por el Créteil-Lusitanos, donde permaneció hasta finales de 2022. En enero de 2023 llegó al Cagliari y comenzó su recorrido en Italia dentro de las categorías juveniles. Su mejor registro llegó con el equipo sub-18, donde marcó 14 goles durante su primera temporada completa en Cerdeña.

Yael Trepy salió del coma inducido y evoluciona tras el accidente en una piscina. X @CagliariCalcio

En enero de 2026 recibió la oportunidad de integrarse al plantel profesional y debutó frente al Cremonese. Su estreno no pudo ser más destacado: ingresó desde el banco y apenas cuatro minutos después marcó el gol que estableció el 2-2 definitivo en el minuto 88.

Ahora, el fútbol quedó momentáneamente en segundo plano. La recuperación de Trepy es la prioridad, después de un accidente que puso en riesgo su vida y que, afortunadamente, encontró una respuesta rápida tanto fuera como dentro del hospital.