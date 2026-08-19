Insólito festejo: golearon 4-0 y el presidente del club apareció en el vestuario con una bolsa llena de dinero

La celebración por el avance en la competencia europea incluyó una particular recompensa para los futbolistas.

Una contundente victoria por 4-0 ante el Auda de Letonia tuvo un festejo inesperado en el vestuario del Dinamo City de Albania. Después de conseguir el pase a la última ronda clasificatoria de la Conference League, los jugadores recibieron una recompensa en efectivo que quedó registrada en video y rápidamente se difundió en redes sociales.

El partido se disputó en el Elbasan Arena y le permitió al conjunto albanés avanzar en la competición europea. Una vez terminado el encuentro, la celebración continuó puertas adentro, aunque con una particularidad que llamó la atención de los aficionados.

El presidente del club ingresó al vestuario con una bolsa que contenía dinero y arrojó los billetes entre los integrantes del plantel. Las imágenes muestran a los futbolistas cantando y festejando mientras el efectivo quedaba esparcido entre ellos.

Golearon 4-0 y el presidente apareció en el vestuario con una bolsa llena de dinero El premio por avanzar en la Conference League Hasta el momento, el Dinamo City no comunicó oficialmente cuál fue la suma total entregada ni cuánto dinero correspondió a cada jugador. De acuerdo con fuentes anónimas citadas por la emisora Top Channel, el monto de la bonificación habría sido de 90.000 euros.

El dinero estaría relacionado con los premios establecidos por alcanzar la última ronda de las eliminatorias de la Conference League. La forma elegida para entregar la recompensa fue la que terminó convirtiendo la celebración en una escena viral.