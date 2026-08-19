Insólito festejo: golearon 4-0 y el presidente del club apareció en el vestuario con una bolsa llena de dinero
La celebración por el avance en la competencia europea incluyó una particular recompensa para los futbolistas.
Una contundente victoria por 4-0 ante el Auda de Letonia tuvo un festejo inesperado en el vestuario del Dinamo City de Albania. Después de conseguir el pase a la última ronda clasificatoria de la Conference League, los jugadores recibieron una recompensa en efectivo que quedó registrada en video y rápidamente se difundió en redes sociales.
El partido se disputó en el Elbasan Arena y le permitió al conjunto albanés avanzar en la competición europea. Una vez terminado el encuentro, la celebración continuó puertas adentro, aunque con una particularidad que llamó la atención de los aficionados.
El presidente del club ingresó al vestuario con una bolsa que contenía dinero y arrojó los billetes entre los integrantes del plantel. Las imágenes muestran a los futbolistas cantando y festejando mientras el efectivo quedaba esparcido entre ellos.
El premio por avanzar en la Conference League
Hasta el momento, el Dinamo City no comunicó oficialmente cuál fue la suma total entregada ni cuánto dinero correspondió a cada jugador. De acuerdo con fuentes anónimas citadas por la emisora Top Channel, el monto de la bonificación habría sido de 90.000 euros.
El dinero estaría relacionado con los premios establecidos por alcanzar la última ronda de las eliminatorias de la Conference League. La forma elegida para entregar la recompensa fue la que terminó convirtiendo la celebración en una escena viral.
La prensa local también informó sobre un incentivo todavía mayor para el próximo desafío. El presidente habría prometido 500.000 euros al plantel si consigue superar al Pafos FC de Chipre en la eliminatoria final.
Una goleada que dejó al Dinamo City a un paso
El dinero llegó después de una actuación que le permitió al equipo albanés avanzar con autoridad. El Dinamo City derrotó 4-0 al Auda en el encuentro de vuelta de la tercera ronda clasificatoria de la UEFA Conference League 2026/27. Eridon Qardaku abrió el marcador a los 36 minutos y Klevi Qefalija amplió la diferencia sobre el cierre del primer tiempo. Ya en la segunda mitad, Malomo Ayodeji marcó el 3-0 a los 52 minutos, mientras que David Fadairo estableció el resultado definitivo a los 78'.
El resultado tuvo un valor especial para el club, que quedó a una sola eliminatoria de alcanzar la fase regular de una competición europea. Además del logro deportivo, la clasificación representa una oportunidad económica importante para la institución.
El próximo obstáculo será el Pafos FC, de Chipre, en la última ronda de los playoffs. El primer encuentro se disputará este jueves en Elbasan y pondrá al Dinamo City frente a un desafío que puede marcar uno de los momentos internacionales más importantes de su historia reciente.
Si consigue avanzar, el equipo no solo tendrá la posibilidad de disputar la fase regular de la Conference League, sino que también podría activar la particular recompensa de 500.000 euros anunciada para el plantel.