Qué tiene Jamal Musiala y qué pasará con su carrera tras los dos desmayos que encendieron las alarmas

La situación de Jamal Musiala generó preocupación en el fútbol alemán, pero el propio futbolista se encargó de aclarar qué le ocurre y cómo afrontará lo que viene. El jugador del Bayern Múnich reveló que fue diagnosticado con una disfunción neurológica que provoca episodios breves y tratables, y aseguró que pretende continuar con su carrera.

El diagnóstico llegó después de que Musiala sufriera episodios de pérdida de conciencia durante dos amistosos consecutivos . Ahora, el futbolista atraviesa una etapa de estudios y seguimiento médico para determinar cómo continuar con su actividad profesional de manera segura.

Desde el Bayern mantienen una postura optimista y consideran que el cuadro detectado no necesariamente le impedirá competir al máximo nivel. La evaluación de los especialistas será determinante para establecer cuándo podrá volver a jugar y bajo qué condiciones.

Musiala explicó que los médicos identificaron “unas crisis de ausencia breves y temporales, pero tratables, causadas por una disfunción neurológica”. El alemán también buscó llevar tranquilidad y aseguró: “Me siento muy positivo y voy por el buen camino”.

Las crisis de ausencia son episodios neurológicos de corta duración que pueden provocar una pérdida momentánea de la conciencia y de la respuesta al entorno. Durante esos segundos, la persona puede quedarse mirando fijamente sin reaccionar de manera normal.

Captura @jamalmusiala10

El neurólogo Christoph Kleinschnitz, jefe del área de Neurología del Hospital Universitario de Essen, analizó el caso de Musiala en Bild y planteó una posible explicación médica. “Desde el punto de vista neurológico, podría tratarse de una crisis epiléptica. Podría ser una denominada epilepsia de ausencias; los síntomas, como la ausencia breve, apuntan en esa dirección. Es algo que se puede tratar bien, pero requeriría un tratamiento permanente. Musiala podría seguir jugando al fútbol”, explicó el especialista.

La posibilidad mencionada por Kleinschnitz no equivale a un diagnóstico definitivo para el futbolista. Los estudios y controles médicos serán los que determinen exactamente el origen de los episodios y el tratamiento que deberá seguir.

¿Podrá Musiala seguir jugando al fútbol?

La gran pregunta para el Bayern y para el propio jugador pasa ahora por su futuro deportivo. Hasta el momento, desde el club no consideran que la disfunción neurológica detectada implique necesariamente el final de su carrera ni que le impida volver a competir al más alto nivel.

Musiala también dejó clara su intención de continuar con el fútbol después de consultar con especialistas. “Tras consultar estrechamente con los especialistas y con el visto bueno de los neurólogos, quiero seguir haciendo lo que más ayuda a mi recuperación: vivir mi vida con normalidad y perseguir mi pasión por el fútbol”, explicó.

El futbolista reconoció además que comprende la preocupación que generaron sus episodios, pero intentó transmitir tranquilidad sobre su estado actual. “Me encuentro bien. Entiendo que muchos están preocupados. Me diagnosticaron unas crisis de ausencia breves y temporales, pero tratables. Esto puede provocar incidentes como los ocurridos recientemente. Sé que pueden parecer alarmantes a primera vista, pero para mí, actualmente, son simplemente parte de mi vida cotidiana”, señaló.

El Bayern en shock

Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern, reconoció el impacto que tuvo el segundo episodio y reveló que la institución ya conocía los problemas neurológicos del jugador, aunque hasta ahora no se habían producido durante un partido. “El hecho de que volviera a suceder cuatro días después me dejó realmente en shock. Me quedé sin palabras, algo que rara vez me ocurre. Me acuesto pensando en él y me despierto por la mañana pensando en él. Apoyamos a Jamal incondicionalmente”, manifestó.

Por ahora, la prioridad será determinar cuándo puede regresar a la competencia sin poner en riesgo su salud. El Bayern mantiene contacto con los especialistas y la decisión sobre su próximo partido dependerá de la evolución y de las indicaciones médicas.

La primera incógnita tiene fecha: Musiala está en duda para la Supercopa de Alemania ante Borussia Dortmund, prevista para este sábado 22 de agosto a las 15.30 de Argentina. Su presencia todavía no está confirmada y el club tomará una decisión en los próximos días.

Más allá de ese partido puntual, el panorama es más amplio. El diagnóstico no implica, según la evaluación conocida hasta ahora, que Musiala deba abandonar el fútbol. Con tratamiento, controles médicos y autorización de los especialistas, su carrera profesional puede continuar, aunque deberá convivir con una condición neurológica que ahora forma parte de su seguimiento permanente.