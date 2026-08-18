¡Nuevo susto! Musiala volvió a desplomarse en un partido: el comunicado que publicó horas después
Al igual que le había sucedido días atrás contra Leipzig, Jamal Musiala se descompensó nuevamente en el amistoso de hoy entre Bayern Múnich y Heidenheim.
Unos pocos días atrás, el pasado sábado 15 de agosto, Jamal Musiala preocupó al mundo del fútbol al desplomarse en pleno partido entre Bayern Múnich y RB Leipzig. El volante alemán había ingresado en el segundo tiempo, a los 69 minutos, metió un gol a los 81', y unos instantes después, a los 86', debió salir por el mencionado episodio.
Más allá del susto inicial, el hecho de que pudiera reincorporarse por su cuenta y que luego el cuerpo médico dijera que estaba bien llevó tranquilidad a los fanáticos. Y todo se hubiera quedado ahí, de no ser porque 72 horas después, este martes 18, volvió a sucederle lo mismo en el amistoso que se jugó contra el Heidenheim.
Jamal Musiala volvió a desplomarse en pleno partido
El joven futbolista de 23 años entró al minuto 61 y a los 68' nuevamente tuvieron que reemplazarlo por una nueva descompensación que lo hizo caer en el campo de juego. Sus compañeros, al verlo en el suelo, rápidamente se agolparon para ocultarlo de las cámaras y la vista de los espectadores, hasta que unos momentos después el futbolista se reincorporó y fue sustituido.
La reiteración de este episodio en un lapso de tan solo tres días generó una preocupación máxima respecto de la salud de Musiala, quien unas horas después trató de transmitir calma a los aficionados con un comunicado en sus redes sociales en el que aseguró estar bien y dio detalles acerca de qué se trata su cuadro.
El comunicado de Musiala tras su nuevo episodio
"Lo más importante primero: ¡Estoy bien! ¡Estoy especialmente agradecido por sus mensajes y su apoyo! Entiendo que muchos de ustedes están preocupados. Me gustaría mucho tomar esa preocupación y explicarles un poco de qué se trata todo esto. He experimentado temporal y brevemente ausencias que ocurrieron en mí, pero que son tratables, que se atribuyen a una disfunción neurológica. Estos pueden llevar a los episodios que han ocurrido recientemente, como en el partidos contra Leipzig y ahora contra Heidenheim", comienza el texto que publicó en su cuenta de Instagram.
"Sé que puede parecer aterrador a primera vista, pero para mí, actualmente es parte de mi vida diaria. Tengo la mejor atención médica y soy muy optimista respecto de este tema. El Bayern y mi círculo íntimo siempre están a mi lado y me apoyan en este camino", detalló. Y remarcó: "Lo importante es que no hay riesgo adicional para la salud. En estrecho acuerdo y en intercambio regular con los expertos, fue mi deseo personal asumir el desafío y seguir haciendo lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente seguir llevando a cabo mi vida diaria y jugar al fútbol, que es mi pasión".
"A cambio, asumí la responsabilidad de todo. Tengo un muy buen presentimiento en general y estoy en el camino correcto", agregó luego Musiala. Y sentenció finalmente: "Lo que más me ayuda en este recorrido es, con mi equipo y su gran apoyo, seguir persiguiendo victorias y títulos. Espero que con esto puedan comprender mejor qué me pasa con esto. Al mismo tiempo, espero que entiendan que prefiero continuar con este tema solo con mis más cercanos confidentes, el club y los expertos. Muchas gracias".