Un futbolista murió durante un partido en Nigeria y el club debió desmentir que haya resucitado

El fútbol de Nigeria quedó conmocionado por la muerte de Chinedu Ozor , futbolista de 32 años del Katsina United , quien se desplomó durante un partido amistoso y falleció pese a los intentos por asistirlo. En las horas posteriores surgieron versiones contradictorias sobre lo ocurrido, al punto de que el propio club tuvo que intervenir públicamente para aclarar la situación.

El defensor cayó al césped a los nueve minutos del encuentro frente a Niger Tornadoes FC, cuando la jugada se desarrollaba lejos de su posición. La asistencia médica fue inmediata y el jugador fue trasladado al K-Dara Specialist Hospital, donde los profesionales constataron que no presentaba signos vitales .

La situación generó aún más desconcierto después de que comenzaran a difundirse publicaciones que aseguraban que Ozor había recuperado la vida mientras se encontraba en la morgue. Los rumores incluso provocaron que el caso fuera nuevamente evaluado ante la presión de sus familiares, mientras distintos mensajes en redes sociales pedían mantener las esperanzas.

Después de ser atendido inicialmente en el hospital, el futbolista fue sometido a una segunda evaluación médica en otro centro de salud. Allí se confirmó nuevamente su fallecimiento, según la información difundida posteriormente por el Katsina United .

Sin embargo, algunos medios comenzaron a reproducir testimonios atribuidos a trabajadores de la morgue y personas cercanas al jugador. Esas versiones sostenían que habían observado "un movimiento de sus manos", lo que alimentó la posibilidad de que todavía estuviera con vida.

Ante la insistencia de sus familiares, Ozor fue llevado a una Unidad de Cuidados Intensivos y conectado a un respirador. El procedimiento se extendió durante aproximadamente 24 horas, pero finalmente los médicos ratificaron el fallecimiento del futbolista.

El comunicado del Katsina United

La confusión se incrementó porque antiguos clubes del jugador y distintas personalidades de Nigeria publicaron mensajes en los que pedían oraciones por su supuesta recuperación. El Katsina United, que previamente había utilizado sus redes sociales para despedir a Ozor, debió entonces aclarar públicamente qué había ocurrido.

"Hemos visto reportes que afirman que Chinedu recuperó la conciencia o 'volvió a la vida'. Comprendemos que la gente deseaba con todas sus fuerzas que esto fuera verdad. Todos nosotros también. Pero, lamentablemente, esos reportes no son ciertos", expresó la institución.

De esta manera, el club rechazó las versiones que habían comenzado a circular después de la muerte del jugador y buscó poner fin a las especulaciones sobre un supuesto regreso a la vida.

La despedida del futbolista

Ozor murió en el estadio Muhammadu Dikko de Katsina, donde disputaba el amistoso ante Niger Tornadoes FC. Su fallecimiento provocó muestras de dolor tanto en el ámbito deportivo como entre las personas que habían compartido diferentes etapas de su carrera.

En su mensaje final sobre el caso, el Katsina United remarcó: "A pesar de los esfuerzos posteriores, Chinedu lamentablemente falleció. Con el corazón roto, deseamos aclarar las circunstancias que rodean el trágico fallecimiento de nuestro jugador, Chinedu Ozor, quien se desplomó durante un partido amistoso contra los Niger Tornadoes en el estadio Muhammad Dikko de Katsina".

In memory of Ozor Chinedu pic.twitter.com/1zei0TGFxu — Katsina United (@katsinaunited) August 13, 2026

La institución también agradeció las muestras de apoyo recibidas durante las horas posteriores a la tragedia y pidió respeto para sus familiares. El episodio dejó así una profunda conmoción en el fútbol nigeriano y estuvo acompañado por una serie de versiones que el propio club debió salir a desmentir.