Federico Accardi, el mendocino que se ganó un lugar en Los Murciélagos

El fútbol mendocino tendrá nuevamente representación en la Selección Argentina. Federico Accardi fue convocado a Los Murciélagos , el seleccionado nacional de fútbol para ciegos que disputará la próxima Copa América en San Pablo, Brasil , del 5 al 13 de septiembre.

La convocatoria fue oficializada por la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC) y representa un nuevo reconocimiento para el jugador mendocino, que tendrá la posibilidad de vestir la camiseta argentina en una competencia de máxima importancia para la disciplina.

Los Murciélagos llegarán al torneo con un desafío especial: defender el título continental . Argentina es la actual campeona de la Copa América y afrontará la competencia con la responsabilidad de volver a estar entre los mejores del continente.

La lista confeccionada por FADeC refleja el crecimiento y la expansión del fútbol para ciegos en Argentina. El plantel reúne jugadores de distintos equipos de la Liga Nacional de FADeC , con representantes de diferentes puntos del país.

También se destaca la presencia de futbolistas que forman parte de instituciones directamente afiliadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre ellas River Plate y Huracán.

En ese contexto aparece Federico Accardi, quien se suma a un seleccionado que buscará defender la corona continental y volver a llevar a la Argentina a lo más alto.

Para el mendocino, la convocatoria significa además la posibilidad de representar a su provincia en una de las competencias más importantes del calendario internacional. San Pablo será el escenario donde Los Murciélagos intentarán repetir el título y Accardi será uno de los representantes de Mendoza en ese desafío.