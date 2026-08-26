ATE anunció un paro en las Fuerzas Armadas: cuándo será y qué reclaman

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro en las Fuerzas Armadas con movilización al Ministerio de Defensa para este jueves, en reclamo de mejoras laborales y salariales.

La protesta comenzará a las 11 y fue anunciada por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar . Según precisaron desde ATE, participarán de la medida el personal civil de las Fuerzas Armadas, docentes y trabajadores de la obra social .

"El 99% de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados. La situación no da para más. Por eso tomamos esta medida extrema", sostuvo Aguiar. El dirigente sindical afirmó que las familias de los trabajadores de las Fuerzas Armadas atraviesan una situación de crisis porque sus ingresos mensuales son insuficientes para afrontar los gastos de alimentos, alquileres, servicios y otros compromisos .

"Se deben reabrir inmediatamente las paritarias para discutir salarios, para atacar la precarización extrema y además el vaciamiento y el deterioro prestacional de la obra social ", reclamó.

La movilización también estará atravesada por el rechazo de ATE al anuncio del Gobierno sobre la desactivación de la Base Aeronaval de Punta Indio , en la provincia de Buenos Aires. La administración nacional había señalado que la medida forma parte de un " plan de reestructuración y modernización" .

La Base Aeronaval de Punta Indio

"No vamos a permitir el cierre y traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio, ya que esto no solo implicaría una afectación para los trabajadores y sus familias, sino que arrasaría con el entramado económico y social de la propia Punta Indio y Verónica. Haría desaparecer directamente al pueblo", afirmó Aguiar.

El titular de ATE también cuestionó el impacto que, según sostuvo, tendría la medida sobre la Defensa y la seguridad nacional: "El Gobierno tiene que saber que sin trabajadores y docentes civiles no hay Defensa ni seguridad y se pone en riesgo nuestra soberanía nacional".

El rechazo de ATE al aumento salarial para estatales

El paro anunciado para las Fuerzas Armadas se produjo un día después de que ATE rechazara la propuesta salarial presentada por el Gobierno para los trabajadores estatales. La oferta contemplaba un aumento del 1,7% mensual entre septiembre y diciembre.

"Javier Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero. Con la ayuda de UPCN, el Presidente cumple lo que dijo y sigue recortando los salarios en el sector público. Después de la firma, deben estar festejando juntos", cuestionó Aguiar.

El dirigente consideró que la propuesta es “inaceptable” porque contempla incrementos que, según sostuvo, quedarían por debajo de la inflación y bonos por única vez en diciembre.

“No alcanza ni siquiera para llenar un tanque de nafta. Y si lo imaginamos a fin de año, no va a alcanzar ni para un alfajor. Vamos a tomar medidas de fuerza”, anticipó.