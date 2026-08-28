Los asistentes participaron de vueltas rápidas a bordo de la Ford Ranger Raptor y realizaron pruebas dinámicas en un circuito off-road.

Todo sobre el aniversario del Club Ranger Argentina: caravana, pista off-road y festejos

El Club Ranger Argentina conmemoró su primer cuarto de siglo con una jornada que convocó a más de 200 vehículos y 320 personas, entre socios, familias, patrocinadores y directivos de Ford Argentina.La actividad inició en General Pacheco, desde donde partió una caravana con destino a las instalaciones de la Fundación FADEEAC, en la localidad de Escobar.

Ford Ranger Black Ford Actividades dinámicas y presentación editorial Durante la permanencia en el predio de Escobar, los acreditados participaron de distintas propuestas vinculadas al manejo y la vida al aire libre:

Experiencia Ranger Raptor: 126 personas realizaron copilotajes de vuelta rápida a bordo de la unidad de alto rendimiento.

Pista off-road: 24 usuarios pusieron a prueba sus propios vehículos en el trazado de obstáculos del lugar.

Presentación de libro: El socio honorario Ricardo Bruno Accietto expuso su obra “Donde termina el camino y comienza la aventura”, documento donde repasa sus viajes a bordo de distintos modelos de la pick-up.

Espectáculo musical: La jornada contó con la actuación en vivo de la banda Mister Gin OK, oriunda de General La Madrid. Todo sobre el aniversario del Club Ranger Argentina: caravana, pista off-road y festejos Club Ranger Evolución institucional y compromiso social Fundado en 2001 bajo la denominación Club Ranger 4x4, el colectivo acompañó la evolución de la camioneta mediana en el país. Hace tres años, la entidad formalizó su personería jurídica al constituirse como Asociación Civil.