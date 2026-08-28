Cierra un mítico restaurante peronista de Palermo: los precios y lujosos platos de Santa Evita

Santa Evita , el restaurante de identidad peronista de Palermo, anunció su cierre definitivo para el próximo 30 de septiembre , después de casi ocho años de actividad . El local, ubicado en Julián Álvarez 1479 , comunicó la decisión este viernes a través de sus redes sociales con un mensaje encabezado por la frase: " Cerramos. Fue Milei" .

El emprendimiento gastronómico había construido una identidad particular alrededor de la cocina argentina, la figura de Eva Perón y el peronismo . Además de su actividad como restaurante, el espacio desarrolló una agenda cultural con espectáculos y música bajo el nombre de Santa Cultural .

En el anuncio, sus dueños , Florencia y Gonzalo , expresaron el dolor por el cierre y destacaron el vínculo construido con sus clientes durante estos años: "Sí, compañeros, compañeras. Con muchísimo dolor les contamos que este proyecto, que está por cumplir 8 años y del que ustedes fueron parte fundamental, cierra sus puertas el 30 de septiembre”.

Los responsables describieron el recorrido del restaurante como " ocho años difíciles pero hermosos " y señalaron que durante ese período hicieron aquello que más les gustaba: "Dar de comer, hacerle cosquillas a los sentidos". El cierre se produce en un contexto que los propios responsables vincularon con la economía del país .

Aunque el restaurante dejará de funcionar a fin de septiembre, sus responsables decidieron convertir el último mes en una despedida junto a sus clientes: " Pero como no se puede ser feliz en soledad, y tenemos el deseo de disfrutar mucho este último mes, queremos volver a verlos una vez más".

Santa Evita entrará en su último mes en funcionamiento

Durante septiembre habrá múltiples eventos y shows del Santa Cultural. También volverán algunos de los platos que se transformaron en clásicos del restaurante. Entre ellos estarán el locro del Gonza y el histórico flan de Flor, además de otros platos de diferentes etapas del proyecto: "Van a tener la oportunidad de comer por última vez el locro del Gonza, el histórico flan de Flor o clásicos de otros tiempos. Y agárrense porque va a haber sorpresas de todo tipo".

La agenda cultural del espacio ya contempla distintos espectáculos durante septiembre, en lo que será el último mes de actividad del restaurante.

También se podrán llevar los platos del Santa Evita a casa

La despedida no estará limitada al salón. Los responsables también anunciaron que durante septiembre algunos de los platos del restaurante podrán llevarse a casa para que el sabor "dure un poco más".

De esta manera, el último mes combinará la propuesta gastronómica habitual con eventos culturales y opciones especiales para quienes quieran despedirse del lugar.

Cómo es el menú que ofrece el Santa Evita

El restaurante se caracteriza por brindar comida clásica argentina como la milanesa, distintos cortes de carne o empanadas. A su vez, la mayoría de los tragos tienen nombres referentes al peronismo. Dentro de los tragos de autor, se pueden encontrar, entre otros, algunos llamados "Soberanía", "Presidenta", "Compañera" o "Justicialista", que cuestan entre los $9.000 y los $10.000.

A su vez, está disponible en la carta el "Vino Santa Evita", a un precio de 24.000 pesos la botella.

En cuanto a la comida, estos son algunos de sus platos destacados: